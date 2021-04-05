В Украине 10 179 новых случаев COVID-19

В Украине зафиксирован традиционный для выходных спад новых заражений коронавирусом, вчера заболели еще 10 179 человек. Больше всего новых случаев в Харьковской, Львовской и Днепропетровской областях.

Об этом свидетельствуют данные карты СНБО.

За минувшие сутки умерли от вируса 254 человек и 4946 пациентов выздоровели. Больше всего заражений за сутки обнаружили в Харьковской области - 1155.

Более тысячи случаев за вчера обнаружили еще в двух областях - Львовской и Днепропетровской.

За все время пандемии в Украине подтвердили:

1 755 888 COVID-случаев,

1 352 139 выздоровлений от вируса,

34 587 смертей.

Напомним, сегодня в Киеве усиливается локдаун. Для проезда в общественном транспорте теперь нужен спецпропуск.