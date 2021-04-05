В Кремле считают, что украинская армия на Донбассе открывает огонь без команды из Киева

Командиры украинских сил на линии конфликта в Донбассе якобы сами принимают решение открыть огонь по противнику, без указаний высшего руководства, что осложняет ситуацию в регионе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

«Начинаются малоконтролируемые перестрелки, причем принимают решения об этих перестрелках прямо на месте полевые командиры украинских вооруженных сил, не получая на это санкции вышестоящего военного руководства», — заявил он. Это, по словам Пескова, осложняет ситуацию.

Песков добавил, что напряженность в регионе растет, поскольку стороны не выполняют достигнутые мирные договоренности.

Комментируя гибель ребенка в самопровозглашенной Донецкой народной республике, представитель Кремля отметил, что это является «горькими последствиями неурегулированности ситуации» и роста напряженности.

Пресс-секретарь президента РФ также заявил, что российская армия передвигается на территории страны теми маршрутами, которые считает нужным.

Ранее расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) заявила о переброске российских воинских частей в Ростовскую область. По ее информации, у некоторых военных машин были закрашены номера.

«Никто не блуждал и не блуждает. Российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным», — заявил Песков, комментируя эти сообщения.