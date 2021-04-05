В Кремле заявили о полном разрыве отношений с Украиной

Взаимоотношения России с Украиной скоро могут дойти до такого уровня, что для ответных мер не останется места, поскольку страны «разорвут вообще все, что есть». Об этом сегодня заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы скоро, наверное, с Украиной дойдем до такого уровня отношений, что для взаимности не останется места. Мы разорвем вообще все, что есть, это плохо», — указал он, отвечая на вопрос, предпримет ли Кремль меры в ответ на украинские санкции против Россотрудничества.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский одобрил новые персональные санкции, под которые, в частности попало российское федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств (Россотрудничество).