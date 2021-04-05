Володин: Украинской власти следует прислушаться к предложениям Медведчука по Донбассу, а не устраивать против него репрессии

Главная задача украинской власти — сделать все для соблюдения Минских соглашений, но вместо этого они разжигают конфликт своей военной риторикой. Такое мнение в своём Telegram-канале высказал председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«Риторика руководства Украины, усиливающая напряженность, обостряющая конфликт, далеко зашла и чревата самыми тяжелыми последствиями. Какие заявления звучат от его представителей? Может быть, призывы к урегулированию ситуации? Нет. Их действия направлены на то, чтобы запугать людей, усилить напряжение в регионе. И никакой ответственности. А зачем она, если расчет на то, что „заграница нам поможет“. А поможет ли она?» — написал спикер и подчеркнул, что нагнетание ситуации на Донбассе может закончиться для некоторых украинских политиков судом в Гааге.

Кроме того, Вячеслав Володин уверен, что на данный момент руководству Украины надо сделать все, чтобы реализовать Минские соглашения. Также, по его мнению, следует прислушаться к предложению народного депутата Украины, председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука — задействовать парламентскую четверку в рамках «нормандского формата».

«Было бы правильно использовать эту возможность и пойти по этому пути. Но вместо этого начались гонения на Медведчука и его сторонников по партии», — отметил председатель Госдумы.

Спикер уверен, что Украине не сойдут с рук решения, связанные с запретом оппозиционных телеканалов и политических партий.

«Лидеры европейских стран все больше понимают, что принять в единую европейскую семью тех, кто так себя ведёт, не получится. Но сказать об этом публично пока не могут. Поэтому и поступаются с демократическими принципами. Но пора платить за этих горе-политиков наступит, причём за счёт своих граждан. Здесь и надо будет ожидать поток претензий», — пояснил он.

Вячеслав Володин отметил, что украинская власть должна понимать, что «не все, что выгодно для США, выгодно для Европы». А также, что Киев должен разобраться в том, чем реально Соединенные Штаты Америки помогли Украине за последние 7 лет.

«Может, экономика Украины растёт, люди стали лучше жить? Нет. Только долгов стало больше. А долги рано или поздно придётся платить. Если вчера у Украины была своя промышленность, то сегодня эта страна утратила свой суверенитет практически по всем направлениям. И это надо признать. Может, США в сложной ситуации с ковидом предложили обеспечить украинцев вакциной? Снова нет», — констатировал он, добавив, что если даже со своих партнеров по НАТО США берут плату за защиту, то с Украины потребуют тройную цену.

Не стоит, по его мнению, забывать и о том, что США всегда воюют на чужих территориях, а в Европе хорошо знают, что такое война.

«Американцы всегда воевали на чужих территориях: Ирак, Ливия, Сирия, в других странах. И несли за собой разруху, голод, болезни. Европейским государствам небезразлично, что у них происходит под боком», — резюмировал Володин.

Ранее народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что мирное урегулирование конфликта на Донбассе зависит полностью от политической воли Владимира Зеленского.

«Для того чтобы не было обострений, для того чтобы избежать их сегодня и в будущем, необходимо выполнение Минских соглашений, которые, в ходе разговора между Путиным, Макроном и Меркель были признаны безальтернативными», — подчеркнул парламентарий.