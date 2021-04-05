В Украину на пару дней вернется зима

Похолодание в Украину придет уже 6 апреля. Температура воздуха опустится во всех областях, будет идти снег и дождь.
Об этом сообщает УкрГидрометцентр.
Завтра в западных областях будет снег и снег с дождем. Там температура воздуха днем составит +2+10, а ночью −1+2. Дожди также будут в Киевской, Черниговской и Сумской областях, в других регионах без осадков, но тоже прохладно, от +9 до +14 днем, а ночью до −1.
Похолодание будет длиться три дня. С 9 апреля ожидается потепление, снег и дожди отойдут.
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