С начала COVID-вакцинации в Украине уже привили более 300 тысяч человек

В Украине за прошедшие сутки сделал 12 856 прививок от коронавируса первой дозой. Всего с начала кампании вакцинировали уже 304 678 человек одной дозой, еще два украинца получили две дозы.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Больше всего прививок за вчера сделали в Киеве — 1710. В остальных регионах ситуация такая:

Винницкая область — 750 прививок;

Волынская область — 420 прививок;

Днепропетровская область — 1010 прививок;

Донецкая область — 580 прививок;

Житомирская область — 470 прививок;

Закарпатская — 240 прививок;

Запорожская область — 710 прививок;

Ивано-Франковская область — 667 прививок;

Киевская область — 0 прививок;

Кировоградская область — 470 прививок;

Луганская область — 420 прививок;

Львовская область — 660 прививок;

Николаевская область — 430 прививок;

Одесская область — 500 прививок;

Полтавская область — 720 прививок;

Ровенская область — 429 прививок;

Сумская область — 360 прививок;

Тернопольская область — 440 прививок;

Харьковская область — 660 прививок;

Херсонская область — 10 прививок;

Хмельницкая область — 410 прививок;

Черкасская область — 420 прививок;

Черновицкая область — 270 прививок;

Черниговская область — 100 прививок.

Вакцинация проводилась 132 мобильными бригадами и 619 пунктами прививки. По состоянию на 5 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 413 561 человек.

Напомним, за сутки коронавирус подтвердили у 13 276 человек. Больше всего заражений в Одесской, Львовской областях и в Киеве.