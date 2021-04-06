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С начала COVID-вакцинации в Украине уже привили более 300 тысяч человек

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С начала COVID-вакцинации в Украине уже привили более 300 тысяч человек

В Украине за прошедшие сутки сделал 12 856 прививок от коронавируса первой дозой. Всего с начала кампании вакцинировали уже 304 678 человек одной дозой, еще два украинца получили две дозы.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Больше всего прививок за вчера сделали в Киеве — 1710. В остальных регионах ситуация такая:

Винницкая область — 750 прививок;
Волынская область — 420 прививок;
Днепропетровская область — 1010 прививок;
Донецкая область — 580 прививок;
Житомирская область — 470 прививок;
Закарпатская — 240 прививок;
Запорожская область — 710 прививок;
Ивано-Франковская область — 667 прививок;
Киевская область — 0 прививок;
Кировоградская область — 470 прививок;
Луганская область — 420 прививок;
Львовская область — 660 прививок;
Николаевская область — 430 прививок;
Одесская область — 500 прививок;
Полтавская область — 720 прививок;
Ровенская область — 429 прививок;
Сумская область — 360 прививок;
Тернопольская область — 440 прививок;
Харьковская область — 660 прививок;
Херсонская область — 10 прививок;
Хмельницкая область — 410 прививок;
Черкасская область — 420 прививок;
Черновицкая область — 270 прививок;
Черниговская область — 100 прививок.

Вакцинация проводилась 132 мобильными бригадами и 619 пунктами прививки. По состоянию на 5 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 413 561 человек.

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Напомним, за сутки коронавирус подтвердили у 13 276 человек. Больше всего заражений в Одесской, Львовской областях и в Киеве.

вакцинация
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