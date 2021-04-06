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Apple не откроет властям США постоянный доступ к данным на ее устройствах

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Apple не откроет властям США постоянный доступ к данным на ее устройствах

Американская корпорация Apple не намерена на постоянной основе предоставлять властям США доступ к информации пользователей выпускаемых ею устройств. Об этом заявил глава компании Тим Кук в опубликованном в понедельник интервью газете The New York Times.

Он подчеркнул, что считает верным шагом отказ Apple выполнять некоторые требования властей США в связи с расследованием теракта в штате Калифорния, произошедшем в 2015 году. Суд обязал тогда Apple помочь ФБР во взломе смартфона iPhone, принадлежавшего одному из исполнителей теракта, унесшего жизни 14 человек. Корпорация отказалась передавать сотрудникам бюро программное обеспечение, позволяющее обходить систему защиты информации. ФБР пришлось прибегать к услугам хакера. Он смог получить нужные данные.

«Думаю, сегодня шифрование данных по-прежнему подвергается критике. Все еще есть люди, которые считают, что у властей должен иметься ключ или доступ к ключу, дверь или доступ к двери, — отметил Кук. — А наша позиция по этому вопросу совершенно не изменилась. Если создать лазейку, то будет лазейка для всех. Сегодня с технологической точки зрения невозможно, чтобы лазейка имелась только для хороших парней».

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Apple, как и ряд других технологических компаний, придает особое значение шифрованию данных пользователей и другим системам защиты личной информации. В прошлом это не раз приводило к конфликтам с правоохранительными органами. Власти США неоднократно требовали, чтобы компания не только предоставляла доступ к данным пользователей в отдельных случаях по решению суда, но и открыла его на постоянной основе.

Apple
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