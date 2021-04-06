Госдеп указал Зеленскому на нарушения прав человека, в том числе это касается закрытия оппозиционных телеканалов

В США посчитали, что незаконное закрытие украинских оппозиционных телеканалов — NewsOne, «112 Украина» и ZIK — является нарушением прав человека. Об этом сообщается в ежегодном докладе Государственного департамента США.

Перечисляя факты нарушения прав человека в Украине, в докладе Госдепартамента уточняется, что поводы, озвученные украинской властью для лишения лицензии трех медиа, являются формальными.

«Поступали сообщения, что правительство (Украины. — Ред.) использовало формальные предлоги, чтобы заставить СМИ замолчать за „пророссийские“ позиции и критику своей политики национальной безопасности», — говорится в документе.

Также признаки нарушения прав человека, по мнению Госдепа, присутствуют в деятельности Государственного комитета по телевидению и радиовещанию Украины, который в ходе внеплановой проверки телеканалов ZIK, NewsOne, «112 Украина» заявил, что «благоприятное освещение встречи президента России Владимира Путина и украинского политика Виктора Медведчука 6 октября могло нарушить законы о национальной безопасности».

Кроме того, упоминается, что украинские правоохранительные органы осуществляли мониторинг Интернета «без соответствующих юридических полномочий» и предпринимали значительные шаги для блокировки доступа к веб-сайтам.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Владимир Зеленский не там ищет причину падения своего рейтинга, и телеканалы, конструктивно и объективно критикующие его власть, тут ни при чем. Парламентарий подчеркнул, что рейтинг Президента стремительно падает потому, что он отказывается отвечать на важные для украинцев вопросы.