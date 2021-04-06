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Первый регион в ФРГ прекратил локдаун

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Первый регион в ФРГ прекратил локдаун

Федеральная земля Саар первой в Германии со вторника прекратила режим жесткого карантина. Как говорится на сайте региональных властей, там открываются кино, театры, концертные залы, фитнес-центры, уличные террасы ресторанов.

Доступ в гастрономические заведения и культурные учреждения будет открыт гражданам после предварительной брони и при предъявлении отрицательного теста на коронавирус. Также в помещениях продолжают действовать строгие гигиенические нормы, ограничено число посетителей на квадратный метр. «В борьбе с коронавирусом мы намерены идти новыми путями. Залог успеха в вакцинации, тестировании и внимательности, — заявил премьер-министр этого региона Тобиас Ханс. — Спустя год после начала пандемии нужны новые идеи, а не только закрытие и ограничения».

Саар является одной из самых маленьких федеральных земель Германии. Численность населения составляет примерно 1 млн. Темпы распространения коронавируса там относительно низкие.

В ФРГ действует карантин, но не такой жесткий, как зимой. Открыты школы и детские сады, парикмахерские, косметические салоны, цветочные и книжные магазины. Прирост численности заразившихся сокращался в январе и феврале, но с марта показатели вновь начали увеличиваться по экспоненте. Эксперты объясняют это распространением более заразного штамма и полагают, что данный экспоненциальный рост продолжится как минимум до начала апреля. Ограничительные меры продлены до 18 апреля, и, скорее всего, их ужесточат.

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Как минимум одну дозу вакцины от коронавируса в ФРГ получили 12% населения — чуть более 10 млн человек. Полностью привиты 4,3 млн. С сегодняшнего дня прививки начинают делать не только специалисты в специальных государственных центрах, но и частные врачи, это должно ускорить процесс.

ФРГ, коронавирус
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