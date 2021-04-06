Двое украинских военнослужащих погибли во вторник на Донбассе

Украинский военнослужащий погиб в ходе обстрела со стороны российских наемников на Донбассе во вторник, еще один погиб вследствие подрыва на взрывном устройстве, сообщается на странице оперативно-тактической группировки «Восток» в Facebook.
«Сегодня, 6 апреля... вооруженные формирования РФ в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников вблизи населенного пункта Невельское. Вследствие вражеского минометного огня один украинский защитник получил ранения. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь но, к сожалению, во время эвакуации он умер. Также, недалеко от населенного пункта Степное результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения, не совместимые с жизнью», — говорится в сообщении.
На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.
Как сообщалось, 34-летний инспектор батальона особого назначения «Миротворец» Главного управления Национальной полиции в Киевской области Денис Миронов погиб во вторник утром во время несения службы на блок-посту на линии разграничения на окраине города Сватово Луганской области. Об этом сообщили в Киевском облуправлении Национальной полиции, не уточнив причины, обстоятельства или детали гибели сотрудника.
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