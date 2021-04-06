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Ермак рассказал, чем займется Центр противодействия дезинформации

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Ермак рассказал, чем займется Центр противодействия дезинформации

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак на встрече с послами «Большой семерки», Финляндии, Израиля, а также главами представительства ЕС и НАТО в Украине презентовал работу Центра противодействия дезинформации и обсудил возможности сотрудничества в направлении информационной безопасности, сообщается на сайте главы государства.

«К сожалению, Украина была полигоном и центром дезинформации, особенно со стороны РФ. И это касается сегодня не только событий на Донбассе и в оккупированном Крыму, но и практически всех сфер жизни ... Надеюсь, что центр станет не только украинским центром противодействия дезинформации, но и международным ... Хотим, чтобы наше противодействие и профилактика защищала не только нас, но и наших партнеров. Думаю, что у каждой страны есть свой печальный опыт дезинформации, которая распространяется РФ», — цитирует Ермака пресс-служба президента.

По словам Ермака, «Центр противодействия дезинформации уже начал свою работу, выстраивает коммуникацию между всеми государственными учреждениями и планирует начать координацию с иностранными партнерами».

Он также рассказал, что «идея создания Центра противодействия дезинформации назревала еще с 2014 года».

В ходе презентации центра противодействия дезинформации глава Офиса президента представил руководителя центра Полину Лысенко, которая рассказала о задачах подконтрольного ей органа, его структуре и продемонстрировала, как будет работать система мониторинга дезинформации.

«Цель создания Центра — акцентировать внимание на важности защиты информационной сферы национальной безопасности Украины, противодействовать пропаганде, деструктивной дезинформации и кампаниям, а также помешать манипуляциям общественным мнением», — отметила Лысенко.

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По ее словам, основное внимание будет уделено противодействию распространению ложной информации в Интернете и фейков в медиа.

В мероприятии также приняли участие секретарь совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква и заместитель председателя исполнительного комитета реформ Александр Ольшанский.

Андрей Ермак, Центр противодействия дезинформации
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