Депутат Черный: Недопустимо, чтобы гарант Конституции попирал ее и устраивал на этом «пляски с бубном»

«Оппозиционная платформа – За жизнь» поддержала митинг в защиту партии Шария, который состоялся сегодня под зданием Окружного административного суда города Киева, потому что считает действия власти в отношение этой политсилы – беззаконием.
Об этом в эфире телеканала «Первый Независимый» заявил народный депутат Украины от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Черный.
«Сегодня мы пришли для того, чтобы зафиксировать позицию нашей партии относительно политического террора, который в Украине развернула действующая власть. Особо обидно наблюдать ситуацию, когда гарант Конституции, который должен защищать ее, эту Конституцию, попирает и "пляшет на ней с бубном". Это недопустимо», – подчеркнул парламентарий.
Также он заявил, что «Оппозиционная платформа – За жизнь» готова поддержать любую политическую силу, которая будет «справедливо требовать от этой власти выполнения закона и Конституции Украины». Именно поэтому представители ОПЗЖ пришли сегодня на митинг в поддержку партии Шария.
«Они нам возможно и конкуренты, но мы их так не воспринимаем, потому что мы все вместе, я считаю, хотим одного: хотим, чтобы Украина стала действительно независимым государством и хотим процветания для нашей страны», – сказал Виктор Черный.
Народный депутат сообщил, что ОПЗЖ уже обнародовала заявление, где изложена жесткая позиция политсилы по поводу возможного закрытия партии Шария.
«Наша партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» сделала заявление, на сайте это заявление есть. Оно очень жесткое, очень прямое и очень правильное. Мы выступаем за то, чтобы в Украине был порядок, чтобы нормы права соблюдались в полной мере, и чтобы Украина была действительно правовым государством, как записано в Конституции, а не то, что устроила действующая власть», – сказал в заключение Виктор Черный.
Ранее народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что, несмотря на все сложности, которые возникают у оппозиции в последнее время, и массовые репрессии со стороны власти, по всем социологическим исследованиям ОПЗЖ продолжает удерживать лидирующие позиции. Парламентарий подчеркнул, что он и его однопартийцы будут делать все, чтобы раскрыть людям глаза на беспредел власти, возглавляемой Владимиром Зеленским.
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