Войти
Зеленский назвал ПДЧ и НАТО способом завершить войну на Донбассе
позиция
Зеленский назвал ПДЧ и НАТО способом завершить войну на Донбассе
Лукашенко предложил позакрывать часть посольств Беларуси
соседи
Лукашенко предложил позакрывать часть посольств Беларуси

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Депутат Черный: Недопустимо, чтобы гарант Конституции попирал ее и устраивал на этом «пляски с бубном»

521
Депутат Черный: Недопустимо, чтобы гарант Конституции попирал ее и устраивал на этом «пляски с бубном»

«Оппозиционная платформа – За жизнь» поддержала митинг в защиту партии Шария, который состоялся сегодня под зданием Окружного административного суда города Киева, потому что считает действия власти в отношение этой политсилы – беззаконием.

Об этом в эфире телеканала «Первый Независимый» заявил народный депутат Украины от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Черный.

«Сегодня мы пришли для того, чтобы зафиксировать позицию нашей партии относительно политического террора, который в Украине развернула действующая власть. Особо обидно наблюдать ситуацию, когда гарант Конституции, который должен защищать ее, эту Конституцию, попирает и "пляшет на ней с бубном". Это недопустимо», – подчеркнул парламентарий.

Также он заявил, что «Оппозиционная платформа – За жизнь» готова поддержать любую политическую силу, которая будет «справедливо требовать от этой власти выполнения закона и Конституции Украины». Именно поэтому представители ОПЗЖ пришли сегодня на митинг в поддержку партии Шария.

«Они нам возможно и конкуренты, но мы их так не воспринимаем, потому что мы все вместе, я считаю, хотим одного: хотим, чтобы Украина стала действительно независимым государством и хотим процветания для нашей страны», – сказал Виктор Черный.

Народный депутат сообщил, что ОПЗЖ уже обнародовала заявление, где изложена жесткая позиция политсилы по поводу возможного закрытия партии Шария.

«Наша партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» сделала заявление, на сайте это заявление есть. Оно очень жесткое, очень прямое и очень правильное. Мы выступаем за то, чтобы в Украине был порядок, чтобы нормы права соблюдались в полной мере, и чтобы Украина была действительно правовым государством, как записано в Конституции, а не то, что устроила действующая власть», – сказал в заключение Виктор Черный.

Читайте также: Европейский регулятор завтра опубликует обновленную оценку вакцины AstraZeneca

Ранее народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что, несмотря на все сложности, которые возникают у оппозиции в последнее время, и массовые репрессии со стороны власти, по всем социологическим исследованиям ОПЗЖ продолжает удерживать лидирующие позиции. Парламентарий подчеркнул, что он и его однопартийцы будут делать все, чтобы раскрыть людям глаза на беспредел власти, возглавляемой Владимиром Зеленским.

ОПЗЖ, Партия Шария
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 6 апреля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Скворцов
Дмитрий Скворцов
публицист

Мастер-класс любви

После просмотра становится четче понятна важная истина: мы все одинаково любимы Создателем нашим. И каждый на своём месте способен творить как добро, так и зло. По мере сил и возможностей. Своим фильмом Оксана Марченко призывает творить добро. Но считает, что это не возможно, если прежде не полюбим друг друга. И демонстрирует мастер-класс любви. Не мимимишной. А действенной.
Иван Славинский
Иван Славинский
журналист

«Нужно валить?» Валите лесом!

Казалось бы, уже можно было научиться на чужих ошибках! Так нет! Сколько депутатов только в этом созыве «спалились», потому что вели прямо в зале в смартфоне переписку на личные темы. Начиная с пресловутого Богдана Яременко, умудрившегося «снимать» индивидуалку – т.е. женщину с низкой социальной ответственностью – прямо в зале Верховной Рады. Но, как видим, история учит тому … что ничему не учит.
Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Как сдвигать горы, когда все идет наперекосяк

Иногда наша жизнь настолько беспорядочна, что мы чувствуем себя подавленными и не способными удержаться на плаву. Кажется, что мы ничего не успеваем, слишком напряжены, отвлечены, недисциплинированны и вообще недостойны. И со всем этим грузом приходиться заниматься важной работой. И пытаться добиться высоких результатов. Как же сосредоточиться и сделать нечто значимое, столкнувшись с хаосом и подавленностью?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016