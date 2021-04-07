В Украине опять растет число новых случаев инфицирования Covid-19, за сутки почти 500 смертей

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 15 415 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших — 11 472 человек, умер 481 пациент, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«15 415 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 7 апреля 2021 года. В частности, заболели 636 детей и 437 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 2 545 человек; летальных случаев — 481; выздоровело — 11 472 человек», — написал Степанов на своей странице в Facebook в среду утром.

Днем ранее, 6 апреля Степанов сообщал о 13 276 новых случаев инфицирования COVID-19, 5 апреля сообщалось о 10 179 новых случаях COVID-19, 4 апреля было зафиксировано 13 738 новых случаев инфицирования, 3 апреля зафиксировали рекорд количества заболевших — 20 341 новый случай инфицирования COVID-19.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 1 784 579 человек, 35 498 пациентов скончались, 1 373 851 человек выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1417), Одесской (1236), Киевской (1092), Львовской (1085) и Харьковской (1017) областях.