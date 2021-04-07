«Нет оснований, доказательств и перспективы»: судья Вовк прокомментировал обыски в Окружном админсуде

Глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк прокомментировал вчерашние сообщения об обысках в суде и разоблачении двух адвокатов на получении $100 тыс. неправомерной выгоды якобы за содействие в вынесении решения одним из судей ОАКС.

«В связи с сегодняшними событиями многие интересуется, что же в очередной раз учудил цирковой правонарушающий орган под названием НАБУ. Поэтому считаю нужным сказать несколько слов», — написал он в Фейсбук, прокомментировав произошедшее.

«В помещении суда в нескольких кабинетах сегодня действительно проходило два обыска. Сенсаций не нашли, просто изъяли какое-то дело, неоконченное рассмотрением. В атмосфере давления со стороны НАБУ, постоянных негативных информационных кампаний, обысков и выборочного разглашения сведений досудебного расследования мы живем уже 6 лет. Поэтому давно привыкли к провокациям и нарушениям с их стороны.

Никакого отношения к сегодняшним провокациям ни ОАСК, ни я, как его глава, не имеем. Мне, несомненно, жаль, что среди задержанных адвокатов называют имя моего брата. Его, очевидно, просто используют как „расходный материал“ для сведения личных счетов. Делает это один позорный коррупционер для мести всему судейскому корпусу. Не более того.

Как видим, и оценка Офиса Генерального прокурора является сдержанной и взвешенной.

Убежден, что, как и во всех предыдущих „громких“ делах НАБУ, здесь нет правовых оснований, надлежащих доказательств и перспективы. Работаем в штатном режиме. Всем спасибо за поддержку», — написал судья Вовк.

Напомним, перед этим появилось сообщение антикоррупционных органов о том, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специальной антикоррупционной прокуратуры разоблачили двух адвокатов на просьбе предоставить и получении $100 тыс. неправомерной выгоды. При этом один из адвокатов якобы является близким родственником главы ОАСК.

В НАБУ и САП также сообщили об обысках в помещении ОАСК и по месту жительства адвокатов, а также «в других помещениях, которыми пользуются указанные лица».

Отметим, что это уже будет третье дело, которое расследует НАБУ в отношении судей Окружного админсуда Киева за последнее время. Первое дело в прошлом году не было даже передано в суд. Сроки расследования второго в марте этого года не были продлены Высшим антикоррупционным судом и его должны закрыть или передать в суд в ближайшее время.