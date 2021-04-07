В Чехии уволили уже третьего за время пандемии главу Минздрава

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил, что принял решение уволить главу Минздрава страны Яна Блатны.

«Вместо Яна Блатны пост главы Минздрава займет директор Факультетской больницы в Праге Петр Аренбергер», — сказал Бабиш, которого цитирует Чешское ТВ.

В свою очередь Блатны заявил, что считает свое увольнение политически мотивированным. «Решением премьера я освобожден от должности главы Минздрава. Я считаю, что это сделано по политическим мотивам. Сам я относился к своей работе честно, с использованием всех своих знаний и сил», — сказал он на пресс-конференции.

Аребергер станет четвертым министром здравоохранения Чехии за время пандемии коронавируса.