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Новое «дело ОАСК» может быть провокацией НАБУ, - бывший замгенпрокурора

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Новое «дело ОАСК» может быть провокацией НАБУ, - бывший замгенпрокурора

Очередные обыски НАБУ в помещении Окружного админсуда и по месту жительства нескольких адвокатов могут быть провокацией НАБУ, на которую Бюро пошло после провала предыдущих расследований против главы ОАСК Павла Вовка.

Об этом заявил заместитель генерального прокурора Украины (2014-2015) Алексей Баганец.

«Зная, как детективы НАБУ расследует уголовные производства, как там поверхностно собирают доказательства, как легко идут на провокацию преступления при содействии той же САП, то у меня на сегодняшний день нет доверия к этим органам... И в нынешней ситуации я допускаю, что уголовное производство, которые сейчас возникло в связи с братом главы ОАСК Павла Вовка, тоже может быть спровоцировано. Ну не удается им добиться результата по привлечению Вовка к уголовной ответственности — мы помним придуманные подозрения в „создании преступной организации с целью захвата государственной власти“, которые даже по закону не были подследственны НАБУ и САП. И в этот раз у меня есть большие сомнения по повод того, что у них там есть что-то, на основании чего можно привлечь того же Вовка или других судей», — заявил он.

Бывший замгенпрокурора считает, что в данном случае речь идет о попытке давления на главу ОАСК.

«Нынешние обыски и задержания — это все делается с целью психологического давления на Вовка, чтобы он не противился расследованию НАБУ. И не важно, есть ли там достаточные основания для выдвижения обвинения или нет, идет наступательный процесс, поставлена задача дубиться увольнения Вовка с занимаемой должности и именно этим в НАБУ и занимаются», — полагает эксперт.

Он считает, что нынешняя власть в этом плане действует в унисон с НАБУ.

«Они разработали законопроект, который направлен на то, чтобы ограничить полномочия ОАСК по рассмотрению заявлений и жалоб на решения центральных органов. То есть на лицо общая задача „расчистить дорогу“. Для чего? Чтобы какой угодно суд принимал решения только в пользу центральной власти», — заявляет юрист.

«Мы видим целенаправленную деятельность на дискредитацию главы ОАСК, и в целом ОАСК. Так называемые грантоеды добиваются того, чтобы ОАСК был ликвидирован, и эта политика просматривается уже года два-три. И здесь совпадают интересы всех — грантоедов, центральной власти, руководства НАБУ и САП. Я не оправдываю Вовка, но если есть основания для уголовной ответственности, то нужно доказывать совершение конкретного уголовного правонарушения», — убежден Баганец.

Он также не исключает наличия личных мотивов у главы НАБУ Артема Сытника.

«Были конфликты между НАБУ и ОАСК — суд принимал решения, которые были невыгодны НАБУ, не исключаю, что конкретно и его руководителю. Мы помним, как НАБУ договорилось с Сергеем Горбатюком, и он в рамках уголовного производства, которое не имеет отношения ни к борьбе с коррупцией, ни к полномочиям НАБУ, добивался получения согласия следственного судьи на проведение негласных следственных розыскных действий в кабинете Вовка. Это говорит о том, что была цель любым путем, в том числе и незаконным, добиться конечного результата. А конечный результат — как минимум ликвидация этого суда, увольнение Вовка с должности, а, как максимум, по надуманным основаниям добиться привлечения его к уголовной ответственности», — полагает эксперт.

Напомним, вчера антикоррупционные органы сегодня сообщили, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специальной антикоррупционной прокуратуры разоблачили двух адвокатов на просьбе предоставить и получении $100 тыс. неправомерной выгоды. При этом один из адвокатов якобы является близким родственником главы ОАСК Павла Вовка.

В НАБУ и САП также сообщили об обысках в помещении ОАСК и по месту жительства адвокатов, а также «в других помещениях, которыми пользуются указанные лица».

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Сам глава ОАСК Павел Вовк у себя в Фейсбук написал о том, что «как и во всех предыдущих „громких“ делах НАБУ, здесь нет правовых оснований, надлежащих доказательств и перспективы», назвав НАБУ «цирковым правонарушающим органом».

НАБУ, ОАСК
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