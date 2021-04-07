В больницах Киева заканчиваются места для ковидых больных

Сегодня 77% мест в больницах столицы, рассчитанных на больных ковидом, заполнены. Об этом во время последнего брифинга сообщил мэр города Виталий Кличко.

«Увеличивается количество госпитализированных пациентов и больных в тяжелом состоянии. Всего в стационарах медучреждений столицы сегодня лечатся 4 тыс. 608 больных COVID-19, из них 46 детей. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях сегодня — более 77%», — сказал мэр.

Сегодня в больницах столицы в тяжелом состоянии находится 3 222 пациента, к кислороду подключено еще 3 878 человек, к ИВЛ — 69 больных.

«Хочу подчеркнуть, что некоторые коммунальные медучреждения, принимающие больных COVID-19 киевлян, уже заполнены. Некоторые даже больше, чем на 100%. Например, в больнице № 3, где я вчера был — там врачи говорят, что работают на 110% от мощности. То есть добавили еще койки к подготовленным ранее, чтобы принимать пациентов, которых привозит «скорая», — отметил Кличко.

Ранее глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил о том, что столица столкнулась с острой нехваткой мест для стационарного лечения больных коронавирусом. По его словам, если до 2 апреля не будут готовы еще 500 коек, то будет приниматься решение об усилении карантина.