В Германии заявили об отсутствии планов принятия Украины в НАТО

Несмотря на то, что НАТО проводит «политику открытых дверей», вопрос о принятии Украины в состав альянса в настоящее время на повестке дня не стоит. Об этом заявила на брифинге 7 апреля представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.
«Украина имеет право свободного выбора в соответствии со своими политическими потребностями, но дальнейшие шаги по ее членству в настоящее время не предусмотрены», — сказала Деммер, которую цитирует ТАСС.
Напомним, 6 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вступление в НАТО является единственным путем к окончанию военных действий на Донбассе.
Летом 2020 года Украина стала участником Партнерства расширенных возможностей альянса. Благодаря этому Украина получает расширенный доступ к программам и учениям НАТО, а также более широкому обмену информацией.
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