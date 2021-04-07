В Германии заявили об отсутствии планов принятия Украины в НАТО

Несмотря на то, что НАТО проводит «политику открытых дверей», вопрос о принятии Украины в состав альянса в настоящее время на повестке дня не стоит. Об этом заявила на брифинге 7 апреля представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.

«Украина имеет право свободного выбора в соответствии со своими политическими потребностями, но дальнейшие шаги по ее членству в настоящее время не предусмотрены», — сказала Деммер, которую цитирует ТАСС.

Напомним, 6 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вступление в НАТО является единственным путем к окончанию военных действий на Донбассе.

Летом 2020 года Украина стала участником Партнерства расширенных возможностей альянса. Благодаря этому Украина получает расширенный доступ к программам и учениям НАТО, а также более широкому обмену информацией.