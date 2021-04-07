Зеленский не может договориться о производстве вакцины в Украине, потому что у него нет контактов такого уровня как у Медведчука, - эксперты

10 миллионов доз вакцины хватит только на то, чтобы обеспечить прививками 5 миллионов украинцев. Так журналист Вячеслав Чечило прокомментировал в Facebook заявление президента Владимира Зеленского о том, что Украина заключила рамочный контракт с корпорацией Pfizer на поставку 10 миллионов доз вакцины от вируса COVID-19.

«10 млн доз — это на 5 млн человек. Остальным — индийский и китайский продукт. Как делить будем, побратимы? Как будем отбирать самых достойных?» — задался вопросом журналист.

«Кто в итоге будет виноват я не спрашиваю — и так понятно», — добавил журналист Вячеслав Чечило, намекая на то, что у украинской власти во всем и всегда «виноват» российский президент Владимир Путин.

В то же время журналист Николай Васильковский прокомментировал пост Чечило в том ключе, что все обещания власти во главе с Зеленским — это просто слова, и 10 миллионов доз «Пфайзера» пока есть только в теории.

«Сколько мы уже таких обещаний слышали? На словах Зеленский и компания — „мастера спорта по борьбе с коронавирусом“, а на деле Украина на днях поставила рекорд в Европе по заболеваемости ковидом. Точнее, антирекорд. Во-вторых, обратите внимание, что это рамочный контракт — поэтому ни Зеленский, ни другие чиновники не могут точно сказать, когда будет вакцина Pfizer, а кормят нас туманными фразами „в ближайшие месяцы“. Все их предложения — это стоять с протянутой рукой, авось фармацевтические гиганты с барского плеча хоть что-нибудь продадут Украине», — написал журналист.

«И это при том, что Украина может производить свою вакцину. Просто план, который предлагает Медведчук, невыгоден транснациональным компаниям вроде Pfizer, Inc и AstraZeneca plc», — подчеркнул журналист.

Васильковский отметил, что если бы Украина запустила производство своей вакцины в декабре, то уже в мае получила бы первую партию в виде 500-600 тысяч доз.

«Простой расчет. Нужно 5 месяцев, чтобы запустить производство на харьковском „Биолеке“. Центр им. Гамалеи передал формулу / лицензию / сырье для производства „Спутник V“ еще в декабре-2020. Декабрь, январь, февраль, март, апрель — мы уже в мае могли бы запустить производство своей вакцины по российской технологии по 500-600 тысяч доз в месяц — т.е. на производство 10 миллионов СВОЕЙ ВАКЦИНЫ нужно 16 — 20 месяцев», — привел расчеты он.

Вместе с тем Васильковский пояснил, что Владимир Зеленский не может договориться о производстве вакцины в Украине, потому что у него нет контактов такого уровня как у главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука.

«Пусть Зеленский договорится с Pfizer, чтобы они дали Украине лицензию на производство — будем и Pfizer производить. Почему не договорился? Версия № 1 — нет у Зеленского контактов такого уровня как у Медведчука, который решил все вопросы по производству „Спутник V“ лично с Путиным. Версия № 2 — Зеленский и компания обслуживают бизнес-интересы иностранных фармацевтических гигантов и помогают обогащаться Pfizer и другим», — заключил журналист Николай Васильковский.