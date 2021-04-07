Зеленский завтра планирует посетить Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский планирует побывать на Донбассе в четверг, 8 апреля, сообщил агентству «Интерфакс-Украина» источник, близкий к Офису президента Украины.

«Поездка на Донбасс будет...», — сказал собеседник агентства.

Другие детали поездки Зеленского на восток Украины пока не разглашаются.

Отметим, что российские наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на востоке Украины с начала суток 7 апреля по состоянию на 17.00

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет. Все обстрелы пришлись на район ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» и велись из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.