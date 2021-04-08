Войти
Шмыгаль считает ненужным введение тотального локдауна по всей стране
официально
Шмыгаль считает ненужным введение тотального локдауна по всей стране
Зеленский назвал ПДЧ и НАТО способом завершить войну на Донбассе
позиция
Зеленский назвал ПДЧ и НАТО способом завершить войну на Донбассе

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

По мнению американских аналитиков, вакцинация в Украине провалена из-за политических амбиций Зеленского

209
По мнению американских аналитиков, вакцинация в Украине провалена из-за политических амбиций Зеленского

Кампанию по вакцинации в Украине можно считать проваленной, так как вакцины катастрофически не хватает и это при том, что украинцы массово отказываются прививаться от коронавируса, боясь побочных эффектов от сомнительного индийского препарата. Об этом говорится в публикации на сайте американского исследовательского центра «Институт Кеннана», созданного на базе Международного центра Вудро Вильсона.

Автор статьи напоминает, что еще в прошлом году лидер украинской оппозиции Виктор Медведчук договорился сначала о поставке российской вакцины «Спутник V», а потом и о производстве этого препарата на территории Украины.

«Лидер партии „Оппозиционная платформа — За жизнь“ Виктор Медведчук лично встретился с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить поставки вакцины „Спутник V“ для Украины. Медведчук сообщил журналистам, что он, его жена и сын получили эту вакцину летом 2020 года во время отпуска в Крыму, и это позволило выработать достаточно антител, чтобы „задушить“ вирус», — говорится в публикации.

Также отмечается, что украинские власти усиленно пытались найти альтернативу российскому препарату, называя его «оружием пропаганды».

«Единственным реальным решением, которое правительство Зеленского предложило украинцам за государственный счет, был контракт, подписанный в последние дни 2020 года с китайской фармакологической компанией Sinovac Biotech», — пишет аналитический ресурс, уточняя, что простой математический расчет показал, что эти поставки не смогут удовлетворить потребности Украины.

В результате метаний украинских властей, как сообщает автор статьи, Украина начала свою программу по вакцинации с индийской вакциной в феврале 2021 года, а это почти через два месяца после официального начала вакцинации в странах ЕС.

«Пока кампания вакцинации в Украине продвигается очень медленно. Помимо недостаточного количества доз, приходится иметь дело с 47% украинцев, которые боятся прививаться, и не в последнюю очередь из-за страны-производителя», — пишет «Институт Кеннана».

Читайте также: Армения получила первую партию российской вакцины «Спутник V»

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук ранее заявлял, что отказ от производства вакцины на территории Украины — это преступление действующей власти.

Виктор Медведчук, Владимир Зеленский, вакцинация, Спутник V
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 8 апреля 2021
Среда, 7 апреля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Скворцов
Дмитрий Скворцов
публицист

Мастер-класс любви

После просмотра становится четче понятна важная истина: мы все одинаково любимы Создателем нашим. И каждый на своём месте способен творить как добро, так и зло. По мере сил и возможностей. Своим фильмом Оксана Марченко призывает творить добро. Но считает, что это не возможно, если прежде не полюбим друг друга. И демонстрирует мастер-класс любви. Не мимимишной. А действенной.
Иван Славинский
Иван Славинский
журналист

«Нужно валить?» Валите лесом!

Казалось бы, уже можно было научиться на чужих ошибках! Так нет! Сколько депутатов только в этом созыве «спалились», потому что вели прямо в зале в смартфоне переписку на личные темы. Начиная с пресловутого Богдана Яременко, умудрившегося «снимать» индивидуалку – т.е. женщину с низкой социальной ответственностью – прямо в зале Верховной Рады. Но, как видим, история учит тому … что ничему не учит.
Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Как сдвигать горы, когда все идет наперекосяк

Иногда наша жизнь настолько беспорядочна, что мы чувствуем себя подавленными и не способными удержаться на плаву. Кажется, что мы ничего не успеваем, слишком напряжены, отвлечены, недисциплинированны и вообще недостойны. И со всем этим грузом приходиться заниматься важной работой. И пытаться добиться высоких результатов. Как же сосредоточиться и сделать нечто значимое, столкнувшись с хаосом и подавленностью?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016