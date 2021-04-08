Адвокаты обвинили НАБУ в нарушении закона во время обысков у брата главы ОАСК Вовка

Обыски в рамках дела о получении двумя адвокатами (среди подозреваемых — брат главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка, — Ред.) $100 тысяч взятки прошли с нарушением закона.

К такому выводу пришел Комитет защиты прав адвокатов Совета адвокатов Киевской области, сообщает Страна.

«06.04.2021 года в 11:10 часов в Комитет поступило сообщение от детектива НАБУ о проведении неотложных обысков помещений, транспортных средств которыми пользуются адвокаты. Постановлений на проведение следственных действий в детективов не было. В сообщении указывалось уголовное производство от 14.01.2021 года», — говорится в сообщении.

Представители Комитета подробно рассказали о том, как проходили обыски.

Обыск квартиры по ул. Маккейна

«Прибыв по адресу представители Комитета обнаружили, что детективы НАБУ „вырезали“ входные двери, и без представителей проникли в помещение. Обыск начали без постановления следственного судьи, и Совета региона, не выяснив кто владелец помещения. Представителям Комитета конкретно указали, что ищут 100 000 долларов США.

Зато изъяли вещи, которые не имеют отношения к производству: деньги, антикварные вещи, платежки, оригинал расписки, договора на автомобиль, три фотоальбома».

Обыск автомобиля по ул. Чешской

«Обыск автомобиля осуществлен при отсутствии постановления следственного судьи. По результатам обыска в автомобиле предмет преступления не обнаружен и не изымался. Представитель Совета адвокатов (...) подал заявление о совершении детективом НАБУ уголовного преступления, предусмотренного статьей 397 УК Украины, в связи с нарушением им п. 4 ч. 1 ст. 23 Закона Украины „Об адвокатуре и адвокатской деятельности“. Детектив осматривал и фиксировал на камеру документы, связанные с осуществлением адвокатской деятельности. В дальнейшем автомобиль был изъят как предмет преступления».

Личный обыск и задержание адвоката

«Личный обыск (...) осуществлен без уведомления о конкретных предметах, которые отыскиваются. Изъят мобильный телефон, который содержит информацию, являющуюся адвокатской тайной».

Обыск квартиры по ул. Гната Хоткевича

«Обыск проведен без соответствующего постановления суда и разрешения владельца помещения. Детектив не доказал, что проникновение в жилище является неотложным, или исключительным случаем в понимании ч.ч.1, 2 ст. 233 УПК Украины. Изъято имущество без решения суда: денежные средства, мобильный устройство, содержащее адвокатскую тайну, куртка черного цвета, договор об оказании правовой помощи, рабочая папка зеленого цвета. Был осуществлен осмотр документов, содержащих адвокатскую тайну, что является нарушением п. 4 ч. 1 ст. 23 ЗУ „Об адвокатуре“. Карты памяти, на которые была осуществлена видеозапись обыска в количестве 2 шт. не идентифицированы, и указаны в протоколе обыска без серийных номеров».

Обыск автомобиля по ул. Гната Хоткевича

«Обыск автомобиля MAZDA, принадлежащий адвокату осуществлялся с участием представителя Комитета. (...) По результатам обыска ничего не выявлено и не изымалось. В дальнейшем указанный автомобиль был изъят как предмет преступления».

Личный обыск адвоката и задержание

«С участием представителя Комитета (...), при личном обыске адвоката ничего не было обнаружено и не изымалось».

Обыск на ул. Ивана Павла II

«По адресу выехал представитель Комитета (...). Указанное следственное действие не состоялась. По словам детектива следственный судья не предоставил разрешения на проведение обыска».

Обыск на Львовской площади

«По адресу выехал представитель Совета адвокатов Киева. (...) По результатам обыска ничего не изымалось. Обыск проводился без постановления следственного судьи.

Обыск дома в с. Гатное

«По адресу выехали представители (Комитета) (...) По результатам обыска изъято: планшет Apple, информация с MacBook и моноблок Apple».

По итогам наблюдения за следственными действиями Комитет пришел к выводу, что правоохранители допустили следующие нарушения:

Обыск проведен неуполномоченными лицами (отсутствует постановление о создании группы следователей, поручения и т.п.);

Обыск проведен без постановления суда. В протоколе обыска указано, что обыск без постановления следственного судьи проводится с целью «спасения имущества», при этом какого имущества и от чего спасать осталось неизвестным. Кроме того, представитель (Комитета) прибыл к месту проведения обыска примерно в 12:00. Работники НАБУ уже длительное время находились на улице возле указанного выше адреса. После прибытия представителя, еще более двух часов ждали, когда прибудет жена владельца дома. То есть, времени для обращения с соответствующим ходатайством к следственному судье было достаточно, однако этого не было сделано;

Перед началом обыска, детективом, который проводил обыск, присутствующим и жене владельца дома было устно сообщено, что обыск проводится в рамках уголовного производства внесенного в ЕРДР по ч. 3 ст. 368 УК Украины, и задан вопрос совладелице дома, находятся ли в доме денежные средства, акцентируя внимание, что интересуют доллары США. Соответственно, у присутствующих была уверенность, что отыскивать собираются именно доллары США. Однако, в ходе обыска исследовалась компьютерная техника, флеш-носители и др;

В ходе обыска изъяты планшет и информация, которая вероятно может содержать адвокатскую тайну;

Лица, проводившие обыск, неоднократно покидали место проведения обыска и возвращались. На замечание представителей Комитета по поводу нарушения законности и адвокатской тайны не реагировали. По завершении обыска все замечания изложены в приложении к протоколу обыска.

Частью 3 статьи 233 УПК определено, что следователь, прокурор имеет право до вынесения решения следственного судьи войти в жилище или другое владение лица только в неотложных случаях, связанных со спасением жизни людей, спасением имущества или непосредственным преследованием лиц, подозреваемых в совершении преступления.

«Представителями Комитета при проведении следственных действий не было зафиксировано ни одного из перечисленных законом оснований. Задержанные лица не скрывались в помещениях в которых осуществлялись обыски. Изъятое имущество и автомобили не были предметом преступления.

«Ссылка на лиц, которые не являются фигурантами дела, и обвинения в причастности к событиям, связанных с проведением обысков, по мнению Комитета является нарушением ст. 62 Конституции Украины, которую постоянно цитируют представители НАБУ, САП и Офиса генерального прокурора», — резюмировали в Комитете.

Напомним, 6 апреля прошли обыски в здании Окружного административного суда Киева.

7 апреля генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении в получении $100 тысяч взятки двоим адвокатам. В свою очередь глава ОАСК Павел Вовк заявил, что следствие использует его брата как «расходный материал для сведения личных счетов».