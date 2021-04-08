Юридическое СМИ о санкциях СНБО: если людям не гарантирована защита от посягательств со стороны государства, то это еще большая угроза безопасности страны

По Конституции, СНБО — орган, который только координирует и контролирует действия органов исполнительной власти, но не подменяет их. И он ни в коем случае не похож даже на квазисудебный орган, который мог бы давать правовую оценку доказательствам или фактам. Об этом говорится в статье издания «Закон и Бизнес» «Угрожают ли национальной безопасности методы ее защиты?»

Авторы публикации напоминают, что после каждой «санкционной пятницы» эфир наполняют эксперты, спорящие, правильно ли поступил гарант соблюдения Конституции, ограничив в правах тех, кто угрожает безопасности государства. Однако при этом нет ответа на главный вопрос: не угрожают ли национальной безопасности сами методы ее защиты?

«Во всех дискуссиях вокруг очередной порции санкций незаметной остается одна норма этого закона, которая стоит цитирования: „законы и другие нормативно-правовые акты Украины действуют в части, не противоречащей этому закону“. Одним предложением перечеркивается весь массив прав и гарантий, призванных защитить лицо от своевольных действий со стороны своего же государства. Зато все другие акты, которые регулируют право собственности, хозяйственную деятельность, уголовный процесс, не упоминают ни СНБО как субъекта или регулятора этих правоотношений, ни Президента как воплотителя в жизнь ее решений. Выходит, они противоречат „волшебному“ закону? Сам ли закон принимался с целью, далекой от права?» — говорится в статье.

Авторы публикации напоминают, что по Конституции, СНБО не похож даже на квазисудебный орган, который мог бы давать правовую оценку доказательствам или фактам.

«Более того: это даже не юридическое лицо публичного права, чью деятельность или бездействие можно обжаловать и которая бы несла ответственность за свои решения. И неудивительно, потому что у этого органа нет никаких конституционно определенных полномочий. То есть, ссылаясь на норму Конституции, что ее компетенция и функции определяются законом, СНБО теоретически можно наделить любыми правами — вплоть до распоряжения частной собственностью или жизнью и здоровьем любого лица. Президент, очевидно, тоже не является всемогущим. Но есть ли в перечне его полномочий упоминание о введении санкций? Как мы уже убедились из многочисленных решений Конституционного Суда, он не может даже уволить директора Национального антикоррупционного бюро, если, например, по мнению СНБО, его дальнейшее пребывание на посту представляет угрозу для национальной безопасности. Судей КС — может, потому что имеет право издавать указы. Или все же нет? Если исходить из позиции, что гарант также должен согласовывать свои действия с Конституцией, то, очевидно, он не в праве легитимизировать решение СНБО, если его рекомендации выходят за пределы конституционных полномочий главы государства. Он вполне может согласиться с Советом ввести военное или чрезвычайное положение, объявить о всеобщей или частичной мобилизации и, с натяжкой, лишить государственных наград или уволить определенных лиц, если это прямо отнесено к его полномочиям Основным Законом», — отмечается в статье.

Все остальные рекомендации СНБО, по словам авторов публикации, выходящие за пределы его полномочий, очевидно, должны выполнять соответствующие субъекты и по процедуре, предусмотренной в законодательстве. Относительно запрета на въезд на территорию Украины — Государственная миграционная служба, по ограничению торговых операций или прекращения действия соглашений — министерство, которое те соглашения заключало, по борьбе с контрабандистами — Служба безопасности и таможенники, блокирование активов — ну хотя бы Министерством финансов как мера финмониторинга (как, например, в США).

«Зато Президент может своим указом только поручить Кабинету Министров (и то сомнительно) реализовать рекомендации СНБО. Понятно, что это не будет иметь такого пиар-эффекта, но ведь не будет выходить за красные линии Конституции и принципа верховенства права». Что это меняет? Появляется орган, который должен пройти определенную процедуру для реализации ограничительных мер, появляется судебный контроль и ответственный за вред, причиненный неправомерными ограничениями. Появляется правовая определенность относительно процедуры применения санкций и их обжалования, гарантии, что при этом будет полностью учтен принцип верховенства права«, — пишут журналисты.

«Если же признать, что указание в законе „О санкциях“ любого их вида автоматически наделяет соответствующими полномочиями Президента легитимизировать любые ограничения, то разрушаются не только стены между государством и физическим или юридическим лицом, а и вся система сдержек и противовесов в деятельности органов власти», — отмечают авторы публикации.

Журналисты не исключают, что часть украинцев могут оказаться под санкциями ошибочно. Кроме того, закон о санкциях выписан таким образом, что основанием для применения санкций может стать... само применение санкций. Поэтому, по мнению авторов публикаций, свою оценку этому закону должен дать Конституционный или Верховный суды.

«В конце концов национальная безопасность — это не только неприкосновенность границ государства. Это — безопасность людей, которые живут на этой территории. Если им не гарантирована защита прав от посягательств со стороны государства, это еще большая угроза безопасности нации», — резюмируют авторы публикаций.