Юристы назвали санкции Зеленского директивным управлением государством

Применение Президентом Владимиром Зеленским санкций к гражданам Украины является нарушением закона, Конституции, прав и свобод человека, а также имеет признаки узурпации власти. Об этом говорится в заявлении украинских правозащитных организаций.
В тексте сообщается, что за два месяца СНБО принял пять решений по применению санкций.
«Применение санкций к собственным гражданам возможно только при условии, если они живут за границей, или скрываются на временно оккупированных территориях Украины, и государство исчерпало механизмы привлечения их к ответственности. Действия Президента Зеленского — это не санкции в их международно-правовом смысле, а директивное управление государством», — считают правозащитники.
Украинские юристы указывают на то, что ни решение СНБО от 2 апреля, ни указ Президента, которым это решение было введено в действие в нарушение статьи 3 Закона «О санкциях» не содержат никаких оснований применения ограничительных мер.
«Указ Президента Украины № 140/2021 на основании решения СНБО от 2 апреля 2021 года является не просто злоупотреблением властью, а имеет признаки узурпации власти, ведь Президент, в нарушение Конституции Украины, присвоил полномочия судебной власти», — говорится в заявлении правозащитников.
Также отмечается, что такие действия Президента Украины являются незаконными и произвольными.
Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что незаконное введение санкций по отношению к оппозиционным телеканалам и политикам является произволом власти, и все попытки обосновать это решение Законом Украины «О санкциях» несостоятельны.
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