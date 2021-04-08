Зеленский прокомментировал обострение на Донбассе

Президент Владимир Зеленский констатировал, что ситуация на Донбассе действительно обострилась, украинских военных обстреливают снайперы. Он подчеркнул, что украинская армия отвечает на обстрелы своих позиций.
Об этом он заявил во время визита в зону операции Объединенных сил.
«Действительно, есть обострение ситуации на Донбассе. Мы все это видим, и бойцы, и главнокомандующий, и командиры. Понимаю, что работают по нашим ребятам снайперы... Военные делают все, чтобы защищать государство и удерживать режим прекращения огня. Понимаем, что, если бьют по нашим бойцам и есть погибшие, то армия отвечает», — сказал президент.
Глава государства отметил, что ситуация на Донбассе начала накаляться с начала 2021 года. С начала текущего года, по его словам, в зоне ООС погибли 26 украинских военных.
«Наибольшая эскалация, наибольшее количество пострадавших и летальных исходов началось с начала этого года. Если с июля мы видели, что режим прекращения огня работает, иногда радовались из-за уменьшения раненых, то с начала этого года 26 погибших», — подчеркнул Зеленский.
Напомним, сегодня Зеленский прибыл с визитом на Донбасс. Глава государства побывал на передовых позициях украинской армии, а также вручил государственные награды военным.
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