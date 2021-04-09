Богатейшие страны мира получили большинство вакцин от COVID-19

Богатейшие страны являются основными получателями вакцин от COVID-19 — жителям 27 таких стран, на которые приходится 11% населения мира, предоставлены 40% всех изготовленных вакцин, в то время как 11% беднейших государств получили лишь 1,6% этих препаратов. Об этом со ссылкой на собственные подсчеты сообщило в пятницу агентство Bloomberg.

По его оценкам, темпы вакцинации от COVID-19 в странах с наибольшими доходами в 25 раз опережают аналогичные показатели, фиксируемые в государствах с наименьшими доходами. В агентстве проанализировали распределение 726 млн доз вакцин, полученных в 154 странах.

На долю Соединенных Штатов, согласно подсчетам Bloomberg, приходятся (по данным на четверг) 24% всех произведенных в мире вакцин. При этом в США проживают 4,3% населения Земли. В Пакистане, к примеру, проживают 2,7% населения планеты, но доля этого государства в глобальной вакцинации составляет лишь 0,1%.

Такое распределение вакцин, указывает агентство, является следствием того, что богатейшие страны заранее закупили миллиарды произведенных и планируемых к производству доз препарата для удовлетворения в первую очередь потребностей своих жителей. Этих запасов, с учетом предстоящих поставок, хватит, по оценкам агентства, для проведения нескольких кампаний по вакцинации жителей указанных стран, в то время как 11% беднейших государств не располагают возможностями для проведения даже одной.

Почти в половине стран мира, отмечает Bloomberg, прививки от COVID-19 сделаны менее 1% их жителей, а те же США планируют в предстоящие три месяца выйти на показатель вакцинации населения в 75%. Агентство указало на то, что контраст в крайне непропорциональном распределении вакцин в мире является, вероятно, еще более разительным, если учесть, что более 40 государств вообще не располагают данными о проводимых в них вакцинациях, при этом там проживают 8% населения планеты.