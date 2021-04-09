Украина за два первых два месяца 2021 года потеряла 2,8% ВВП

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины оценивает падение ВВП в январе-феврале 2021 года в 2,8%, свидетельствует обнародованный в пятницу обзор экономической активности в стране по итогам февраля 2021 года.
«В январе-феврале 2021 года сокращение сводного индекса производства (СИП) составило 4,2% (падение на 4% в январе-2021 и на 1,7% в январе-феврале 2020 года). Как результат, сокращение ВВП оценено на уровне 2,8% (падение на 2,6% в январе 2021 года, на 0,6% в январе-феврале 2020)», — говорится в обзоре на сайте Минэкономики.
Негативный взнос в динамику СИП сформировали практически все ключевые виды экономической деятельности, помимо внутренней торговли, отметило министерство.
Как ожидает Минэкономики, скорость экономического восстановления зависит от длительности и жесткости карантинных ограничений. Министерство ожидает возвращения к положительной динамике роста со второго квартала, учитываю низкую базу сравнения прошлого года за этот период, а также перспективы вакцинации.
Ранее глава Минэкономики Игорь Петрашко озвучил прогноз спада экономики в январе-марте 2021 года на 2,2%.
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