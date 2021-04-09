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Заседание СНБО сегодня может не состояться

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Заседание СНБО сегодня может не состояться

Очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) не состоится в пятницу 9 апреля, сообщил информированный источник «Интерфакс-Украина» в Верховной Раде Украины.

«Сегодня заседания не будет», — сообщил он, отвечая на вопрос в пятницу, 9 апреля.

Как сообщалось, в ходе предыдущего заседания 2 апреля СНБО ввело персональные санкции против «ТОП-10 украинских контрабандистов». Также были отстранены более 100 сотрудников региональных управлений государственной таможенной службы Украины, среди которых 17 руководителей таможни и таможенных постов. Кроме того, на заседании рассматривался вопрос о вакцинации против COVID-19.

СНБО
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Пятница, 9 апреля 2021
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