Инфляция в Украине ускорилась в годовом измерении до 8,5%

Рост потребительских цен в Украине по итогам марта 2021 года ускорился в годовом измерении до 8,5% с 7,5% по итогам февраля, 6,1% — по итогам января и 5% — по итогам декабря 2020 года.
Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в пятницу, в марте инфляция увеличилась до 1,7%, тогда как в феврале она составляла 1%, в январе — 1,3%.
Помимо этого, Госстат в марте-2021 зафиксировал базовую инфляцию на уровне 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем и 2,4% — с начала года.
Правительство Украины прогнозирует на этот года инфляцию 7,3%, Нацбанк — 7%. При этом НБУ указывал, что инфляция в первом квартале оказалась выше его ожидания. По мнению Нацбанка, перелом в инфляционной динамике может произойти в августе-сентябре этого года.
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