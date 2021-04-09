Суд наложил арест на судно Медведчука за заход в Крым

Херсонский городской суд по ходатайству прокуратуры АР Крым наложил арест на украинское судно-нарушитель порядка въезда/выезда на оккупированный полуостров, сообщает прокуратура Крыма.

«По ходатайству прокуратуры автономии и следственного управления ГУ СБУ в АР Крым Херсонский городской суд наложил арест на украинское судно „РОМАНС 1“, которое нарушило порядок въезда/выезда на оккупированный полуостров», — сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в прокуратуре Крыма.

По информации прокуратуры, экипаж судна после оккупации полуострова, зная, что с июля 2014 года Украина официально прекратила функционирование всех портов оккупированной территории Крыма и Севастополя, в октябре 2017 года осуществил незаконный заход в закрытые порты «Ялта» и «Симферополь».

Как сообщил агентству источник в правоохранительных органах, речь идет о судне, которое принадлежит народному депутату Виктору Медведчуку (фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь»).

В прокуратуре Крыма напоминают, что прокуратура АР Крым и города Севастополь осуществляют процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам нарушения порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию (ч. 1, 2, 3 ст. 332-1, ст. 291, ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 110-2 УК Украины).

«Пребывание судов в закрытых морских портах на территории оккупированного полуострова квалифицируется ка действие, которые подрывает суверенитет Украины и нарушает нормы национального законодательства, что влечет за собой уголовную ответственность собственников судов, операторов и капитанов», — отмечают в прокуратуре.

В настоящее время, по данным прокуратуры АР Крым, в рамках указанного уголовного производства наложен арест на 51 судно-нарушитель.