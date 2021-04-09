Суд наложил арест на судно Медведчука за заход в Крым

Херсонский городской суд по ходатайству прокуратуры АР Крым наложил арест на украинское судно-нарушитель порядка въезда/выезда на оккупированный полуостров, сообщает прокуратура Крыма.
«По ходатайству прокуратуры автономии и следственного управления ГУ СБУ в АР Крым Херсонский городской суд наложил арест на украинское судно „РОМАНС 1“, которое нарушило порядок въезда/выезда на оккупированный полуостров», — сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в прокуратуре Крыма.
По информации прокуратуры, экипаж судна после оккупации полуострова, зная, что с июля 2014 года Украина официально прекратила функционирование всех портов оккупированной территории Крыма и Севастополя, в октябре 2017 года осуществил незаконный заход в закрытые порты «Ялта» и «Симферополь».
Как сообщил агентству источник в правоохранительных органах, речь идет о судне, которое принадлежит народному депутату Виктору Медведчуку (фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь»).
В прокуратуре Крыма напоминают, что прокуратура АР Крым и города Севастополь осуществляют процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам нарушения порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию (ч. 1, 2, 3 ст. 332-1, ст. 291, ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 110-2 УК Украины).
«Пребывание судов в закрытых морских портах на территории оккупированного полуострова квалифицируется ка действие, которые подрывает суверенитет Украины и нарушает нормы национального законодательства, что влечет за собой уголовную ответственность собственников судов, операторов и капитанов», — отмечают в прокуратуре.
В настоящее время, по данным прокуратуры АР Крым, в рамках указанного уголовного производства наложен арест на 51 судно-нарушитель.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016