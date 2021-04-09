«Укрзализныця» завершила 2020 год с 12 млрд грн убытка

АО «Укрзализныця» по итогам 2020 года получило 11,9 млрд грн чистого убытка (против 2,988 млрд грн чистой прибыли в 2019 году).
Такие данные содержатся в обнародованной на сайте компании в пятницу консолидированной финансовой отчетности за прошлый год, подтвержденной ведущей международной аудиторской компанией Ernst&Young.
Как отмечается в сообщении на сайте компании, на результат УЗ значительно повлияло снижение доходов от грузовых и пассажирских перевозок по сравнению с 2019 годом на 10,3% и 58,3% соответственно, а также значительное колебание курсовых разниц, в результате чего получено чистый убыток от курсовых разниц в размере 5,5 млрд грн против 4,3 млрд грн чистой прибыли в 2019 году.
Напомним, «Укрзализныця» в январе-июне 2020 года получила 8,792 млрд грн чистого убытка, тогда как за аналогичный период 2019 года ее чистая прибыль составила 1,065 млрд грн.
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