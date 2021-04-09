Харьковская область с 11 апреля переходит в «красную» зону

«Красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 и соответствующие ограничительные противоэпидемические меры вводятся на территории Харьковской области с 11 апреля, с 10 апреля эти меры отменяются на территории Ивано-Франковской области, сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.
«Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам Государственная комиссия решила: установить с 00.00 минут 11 апреля „красный“ уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Харьковской области... Отменить с 00.00 10 апреля „красный“ уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Ивано-Франковской области», — написал Немчинов в своем «Телеграм-канале» в пятницу.
Напомним, Министерство охраны здоровья ранее сегодня обновило распределение карантинных зон. Показатель госпитализаций больных с COVID-19 превышен в 19 областях и в Киеве, на красном уровне находятся столица и 12 областей.
Согласно данным ведомства, в красной зоне находятся Киев, Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Хмельницкая, Черниговская и Черновицкая области.
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