В Украине за сутки еще 17 463 новых случаев Covid-19

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 17 463 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших — 11 221 человек, умерло 398 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«17 463 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 10 апреля 2021 года. В частности, заболели 684 ребенка и 394 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 4 709 человек; летальных случаев — 398; выздоровело — 10 722 человек», — написал Степанов на своей странице в Facebook в субботу утром.

Днем ранее, 9 апреля министр сообщал о 19 676 новых случаев инфицирования COVID-19, 8 апреля сообщалось о 19 419 новых случаях инфицирования COVID-19, 7 апреля было зафиксировано 15 415 новых случаев инфицирования COVID-19, 6 апреля Степанов сообщал о 13 276 новых случаях инфицирования COVID-19, 5 апреля сообщалось о 10 179 новых случаях COVID-19, 4 апреля было зафиксировано 13 738 новых случаев инфицирования, 3 апреля зафиксировали новый количество заболевших — 20 341 новый случай инфицирования COVID-19.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро субботы составило 1 841 137 человека, 36 779 пациент скончался, 1 405 826 человек выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1605), Днепропетровской (1383), Харьковской (1343), Львовской (1342) и Киевской (1133) областях.

За сутки 9 апреля 2021 в Украине привито 19 858 человек, 373 002 человека привито от начала прививочной кампании.