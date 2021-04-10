Польский портал Kresy.pl: Зеленский атакует Медведчука, потому что Киев не хочет переговоров с Россией

Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук ‒ единственный из украинских политиков, кто мог бы выступать полноценным посредником в переговорах Киева с Москвой. Но, по всей видимости, украинским властям этот диалог не интересен. Об этом свидетельствует заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, отмечает популярный польский портал Kresy.pl.
Издание напоминает, что в феврале этого года Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, вследствие которого без решения суда и лишения лицензии были закрыты оппозиционные телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK.
«Решение Президента означало немедленное закрытие этих каналов», — отмечает польский ресурс.
И практически сразу же за этим последовали личные санкции против Виктора Медведчука.
«Украинский журналист Кирилл Вышинский обратил внимание на то, что Зеленский издал свой указ вскоре после визита в посольство США в Киеве. Официально он поехал туда, чтобы посмотреть трансляцию церемонии инаугурации Джо Байдена. Посольство США в Киеве выразило поддержку решению украинских властей», — напоминает автор статьи.
После ряда мер против оппозиционного политика в заявлениях украинских властей появилась риторика, подтверждающая, что Киев не хочет переговоров с Россией.
«Переговоры с Россией — опасный шаг для Украины, который может привести к потере суверенитета», — цитирует Kresy.plсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.
Напомним, 19 февраля решением СНБО, в нарушение Конституции и законов Украины, без суда и следствия были введены персональные санкции в отношении председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. В ОПЗЖ расценили этот шаг украинской власти как спланированный акт политических репрессий.
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