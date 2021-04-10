«Укрзализныця» возобновляет движение поездов в Закарпатской области

«Укрзализныця» с 11 апреля возобновляет полноценное курсирование поездов дальнего следования в Закарпатской области, сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
В сообщении в Телеграм-канале министр привел перечень этих поездов:
№ 45/46 Ужгород — Лисичанск
№ 81/82 Ужгород — Киев
№ 357/358 Киев — Рахов
№ 17/18 Харьков — Ужгород
№ 15/16 Харьков — Рахов
№ 4/3 Запорожье — Ужгород
№ 107/108 Одесса — Ужгород
№ 13/14 Киев — Чоп, Солотвино — Киев
№ 134/133 Николаев — Рахов
№ 26/25 Одесса — Рахов
Продажа железнодорожных билетов возобновляется с 18:00 10 апреля.
Как сообщалось, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании в субботу, 10 апреля, вывела Закарпатскую область из «красной» зоны эпидемической опасности. С 00.00 11 апреля здесь будут действовать ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для «желтого» уровня эпидемической опасности.
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