«Укрзализныця» возобновляет движение поездов в Закарпатской области

«Укрзализныця» с 11 апреля возобновляет полноценное курсирование поездов дальнего следования в Закарпатской области, сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

В сообщении в Телеграм-канале министр привел перечень этих поездов:

№ 45/46 Ужгород — Лисичанск

№ 81/82 Ужгород — Киев

№ 357/358 Киев — Рахов

№ 17/18 Харьков — Ужгород

№ 15/16 Харьков — Рахов

№ 4/3 Запорожье — Ужгород

№ 107/108 Одесса — Ужгород

№ 13/14 Киев — Чоп, Солотвино — Киев

№ 134/133 Николаев — Рахов

№ 26/25 Одесса — Рахов

Продажа железнодорожных билетов возобновляется с 18:00 10 апреля.

Как сообщалось, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании в субботу, 10 апреля, вывела Закарпатскую область из «красной» зоны эпидемической опасности. С 00.00 11 апреля здесь будут действовать ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для «желтого» уровня эпидемической опасности.