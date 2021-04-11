Войти
Трамп уверен в победе республиканца на выборах 2024 года
позиция
Трамп уверен в победе республиканца на выборах 2024 года
«Укрзализныця» возобновляет движение поездов в Закарпатской области
транспорт
«Укрзализныця» возобновляет движение поездов в Закарпатской области

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

деньги
RSS

Журнал «Новое время» выяснил, кто из украинских олигархов имеет самое большое влияние на политические процессы в стране

412
Журнал «Новое время» выяснил, кто из украинских олигархов имеет самое большое влияние на политические процессы в стране

Чтобы определить, кто больше всего влияет на глобальные процессы в стране, журнал «Новое время» опросил два десятка экономистов, политологов, главных редакторов авторитетных изданий и составил первый рейтинг отечественных олигархов. Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук вошел в первую пятерку.

«В топ-5 самых влиятельных вошли, в порядке убывания, Ринат Ахметов, Петр Порошенко, Игорь Коломойский, Виктор Медведчук, Виктор Пинчук», — пишет издание, уточняя, что «главный ресурс Медведчука — это не только примерно половина из 44‑мандатной фракции ОПЗЖ, но и статус персонального „посредника“ между Украиной и Владимиром Путиным, президентом РФ».

По мнению экспертов, опрошенных журналом, Медведчук не случайно первым попал под санкционный удар Зеленского.

«Зеленский (в своей деолигархизации) начинает с тех, кто не может дать сдачи, — цитирует „Новое время“ Александра Данилюка, экс-министра финансов и бывшего секретаря СНБО. — Медведчук ограничен в том, как он может ответить Зеленскому».

Кроме того, издание дает понять, что обвинения, в результате которых были введены санкции против лидера оппозиции, действительно основаны на надуманных догадках и не подкреплены никакими реальными доказательствами.

«Лишившись вследствие санкций своего главного медийного инструмента — телеканалов Zik, „112 Украина“ и NewsOne, Медведчук, тем не менее, так и не получил уголовного производства в отношении финансирования терроризма. А ведь именно этой статьей руководствовался Совбез, инициируя санкции», — отмечает журнал.

Читайте также: Штамм из ЮАР может быть устойчивым к вакцине Pfizer

Напомним, ранее народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что если бы у власти были хоть какие-нибудь доказательства его вины, то их бы уже давно обнародовали.

«Если бы я участвовал в преступных схемах, в которых многие из них участвуют, если бы я наживался на вооруженном конфликте, ограблении народа или хотя бы неправильно перешел улицу, то разве власть не сделала бы это достоянием общественности и под бой барабанов и вой национал-радикалов не привлекла бы меня к ответственности? Но они не могут предъявить мне законных и обоснованных претензий, потому что я всегда был и остаюсь законопослушным гражданином», — подчеркнул политик.

олигархи, Виктор Медведчук
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 11 апреля 2021
Суббота, 10 апреля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Эдуард Долгачев
Эдуард Долгачев
журналист

«Пора валить!» Как невинная фраза из переписки стала сигналом для избирателей

Что должен подумать простой украинец, если депутат от партии власти, которая отвечает за все происходящее в Украине, прямо пишет «нужно ВАЛИТЬ из ЭТОЙ страны»? Простой украинец сделает вывод, что даже депутат от «Слуги народа» - т.е. представитель политической элиты – оценивает результаты политики Зеленского и «зеленых» как «ужас-ужас-ужас». Ну а в самом деле как можно оценивать результаты деятельности ЭТОЙ власти?
Дмитрий Скворцов
Дмитрий Скворцов
публицист

Мастер-класс любви

После просмотра становится четче понятна важная истина: мы все одинаково любимы Создателем нашим. И каждый на своём месте способен творить как добро, так и зло. По мере сил и возможностей. Своим фильмом Оксана Марченко призывает творить добро. Но считает, что это не возможно, если прежде не полюбим друг друга. И демонстрирует мастер-класс любви. Не мимимишной. А действенной.
Иван Славинский
Иван Славинский
журналист

«Нужно валить?» Валите лесом!

Казалось бы, уже можно было научиться на чужих ошибках! Так нет! Сколько депутатов только в этом созыве «спалились», потому что вели прямо в зале в смартфоне переписку на личные темы. Начиная с пресловутого Богдана Яременко, умудрившегося «снимать» индивидуалку – т.е. женщину с низкой социальной ответственностью – прямо в зале Верховной Рады. Но, как видим, история учит тому … что ничему не учит.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016