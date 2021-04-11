Журнал «Новое время» выяснил, кто из украинских олигархов имеет самое большое влияние на политические процессы в стране

Чтобы определить, кто больше всего влияет на глобальные процессы в стране, журнал «Новое время» опросил два десятка экономистов, политологов, главных редакторов авторитетных изданий и составил первый рейтинг отечественных олигархов. Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук вошел в первую пятерку.
«В топ-5 самых влиятельных вошли, в порядке убывания, Ринат Ахметов, Петр Порошенко, Игорь Коломойский, Виктор Медведчук, Виктор Пинчук», — пишет издание, уточняя, что «главный ресурс Медведчука — это не только примерно половина из 44‑мандатной фракции ОПЗЖ, но и статус персонального „посредника“ между Украиной и Владимиром Путиным, президентом РФ».
По мнению экспертов, опрошенных журналом, Медведчук не случайно первым попал под санкционный удар Зеленского.
«Зеленский (в своей деолигархизации) начинает с тех, кто не может дать сдачи, — цитирует „Новое время“ Александра Данилюка, экс-министра финансов и бывшего секретаря СНБО. — Медведчук ограничен в том, как он может ответить Зеленскому».
Кроме того, издание дает понять, что обвинения, в результате которых были введены санкции против лидера оппозиции, действительно основаны на надуманных догадках и не подкреплены никакими реальными доказательствами.
«Лишившись вследствие санкций своего главного медийного инструмента — телеканалов Zik, „112 Украина“ и NewsOne, Медведчук, тем не менее, так и не получил уголовного производства в отношении финансирования терроризма. А ведь именно этой статьей руководствовался Совбез, инициируя санкции», — отмечает журнал.
Напомним, ранее народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что если бы у власти были хоть какие-нибудь доказательства его вины, то их бы уже давно обнародовали.
«Если бы я участвовал в преступных схемах, в которых многие из них участвуют, если бы я наживался на вооруженном конфликте, ограблении народа или хотя бы неправильно перешел улицу, то разве власть не сделала бы это достоянием общественности и под бой барабанов и вой национал-радикалов не привлекла бы меня к ответственности? Но они не могут предъявить мне законных и обоснованных претензий, потому что я всегда был и остаюсь законопослушным гражданином», — подчеркнул политик.
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