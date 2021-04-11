В «красной» зоне сейчас половина областей Украины и Киев

В Киеве и 12 из 24 областей Украины зарегистрирован наивысший «красный» уровень эпидемиологической опасности, который предусматривает наиболее жесткие карантинные ограничения.

Это следует из таблицы индикаторных показателей регионов со значительным распространением коронавирусной инфекции Covid-19 по состоянию на 11 апреля, опубликованной на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Согласно данным Минздрава, в «красной зоне» — Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая, Черниговская области.

В то же время, в «оранжевую зону» попали 10 областей из 24: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Черкасская.

В «желтой зоне» — лишь две области: Ивано-Франковская и Херсонская. Желтый уровень эпидемиологической опасности — базовый на уровне всей страны.