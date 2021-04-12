В Украине за сутки менее 8000 новых случаев COVID-19

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 7 856 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших — 5 355 человек, умерло 287 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«7856 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 12 апреля 2021 года. В частности, заболели 355 детей и 119 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 2 770 человек; летальных случаев — 287; выздоровело — 5 355 человек», — написал Степанов на своей странице в Facebook в понедельник утром.

Днем ранее, 11 апреля было зафиксировано 12 112 новых случаев инфицирования COVID-19, 10 апреля сообщалось о 17 463 новых случаях, 9 апреля министр сообщал о 19 676 новых случаев инфицирования COVID-19, 8 апреля сообщалось о 19 419 новых случаях инфицирования COVID-19, 7 апреля было зафиксировано 15 415 новых случаев инфицирования COVID-19.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро понедельника составило 1 861 105 человек, 37 301 пациент скончался, 1 416 215 человек выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1112), Харьковской (595), Львовской (590), г. Киев (537) и Киевской (477) областях.

За сутки 11 апреля 2021 в Украине привито 1216 человек, 378 266 человек привито с начала прививочной кампании.