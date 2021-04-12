Войти
Трамп уверен в победе республиканца на выборах 2024 года
позиция
Трамп уверен в победе республиканца на выборах 2024 года
«Укрзализныця» возобновляет движение поездов в Закарпатской области
транспорт
«Укрзализныця» возобновляет движение поездов в Закарпатской области

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

В Украине за сутки менее 8000 новых случаев COVID-19

378
В Украине за сутки менее 8000 новых случаев COVID-19

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 7 856 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших — 5 355 человек, умерло 287 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«7856 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 12 апреля 2021 года. В частности, заболели 355 детей и 119 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 2 770 человек; летальных случаев — 287; выздоровело — 5 355 человек», — написал Степанов на своей странице в Facebook в понедельник утром.

Днем ранее, 11 апреля было зафиксировано 12 112 новых случаев инфицирования COVID-19, 10 апреля сообщалось о 17 463 новых случаях, 9 апреля министр сообщал о 19 676 новых случаев инфицирования COVID-19, 8 апреля сообщалось о 19 419 новых случаях инфицирования COVID-19, 7 апреля было зафиксировано 15 415 новых случаев инфицирования COVID-19.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро понедельника составило 1 861 105 человек, 37 301 пациент скончался, 1 416 215 человек выздоровели.

Читайте также: В ближайшее время две области могут выйти из «красной» зоны

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1112), Харьковской (595), Львовской (590), г. Киев (537) и Киевской (477) областях.

За сутки 11 апреля 2021 в Украине привито 1216 человек, 378 266 человек привито с начала прививочной кампании.

коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 12 апреля 2021
Воскресенье, 11 апреля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Роман Губриенко
Роман Губриенко
журналист

Пятый выпуск «Паломницы»: можно ли научиться милосердию?

В русском языке слово «милостыня» и «подаяние», являются синонимами, и зачастую употребляются вместе «подаяние милостыни». На английский язык два эти слова переводятся одинаково - «alms-giving». Но в новом фильме Оксана Марченко использует именно слово «милостыня», а не «подаяние». И этот, на первый взгляд второстепенный семантический аспект играет колоссальную роль.
Эдуард Долгачев
Эдуард Долгачев
журналист

«Пора валить!» Как невинная фраза из переписки стала сигналом для избирателей

Что должен подумать простой украинец, если депутат от партии власти, которая отвечает за все происходящее в Украине, прямо пишет «нужно ВАЛИТЬ из ЭТОЙ страны»? Простой украинец сделает вывод, что даже депутат от «Слуги народа» - т.е. представитель политической элиты – оценивает результаты политики Зеленского и «зеленых» как «ужас-ужас-ужас». Ну а в самом деле как можно оценивать результаты деятельности ЭТОЙ власти?
Дмитрий Скворцов
Дмитрий Скворцов
публицист

Мастер-класс любви

После просмотра становится четче понятна важная истина: мы все одинаково любимы Создателем нашим. И каждый на своём месте способен творить как добро, так и зло. По мере сил и возможностей. Своим фильмом Оксана Марченко призывает творить добро. Но считает, что это не возможно, если прежде не полюбим друг друга. И демонстрирует мастер-класс любви. Не мимимишной. А действенной.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016