В Украине за сутки менее 8000 новых случаев COVID-19

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 7 856 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших — 5 355 человек, умерло 287 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
«7856 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 12 апреля 2021 года. В частности, заболели 355 детей и 119 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 2 770 человек; летальных случаев — 287; выздоровело — 5 355 человек», — написал Степанов на своей странице в Facebook в понедельник утром.
Днем ранее, 11 апреля было зафиксировано 12 112 новых случаев инфицирования COVID-19, 10 апреля сообщалось о 17 463 новых случаях, 9 апреля министр сообщал о 19 676 новых случаев инфицирования COVID-19, 8 апреля сообщалось о 19 419 новых случаях инфицирования COVID-19, 7 апреля было зафиксировано 15 415 новых случаев инфицирования COVID-19.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро понедельника составило 1 861 105 человек, 37 301 пациент скончался, 1 416 215 человек выздоровели.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1112), Харьковской (595), Львовской (590), г. Киев (537) и Киевской (477) областях.
За сутки 11 апреля 2021 в Украине привито 1216 человек, 378 266 человек привито с начала прививочной кампании.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016