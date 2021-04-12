Рада собирается провести два внеочередных заседания

Народные депутаты собрали подписи для проведения двух внеочередных пленарных заседаний, распоряжение о которых будет подписано в ближайшее время, заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.
«На пленарном заседании мы продолжим рассмотрение законопроекта № 2194 (о внесении изменений в Земельный кодекс и другие законы об усовершенствовании системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений — ИФ), если мы говорим о пленарной неделе. Что касается внеочередных заседаний, то в ближайшее время появится распоряжение главы Верховной Рады об их созывах», — сказал Разумков на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.
Он сообщил, что народные депутаты уже собрали необходимое количество подписей для проведения двух внеочередных пленарных заседаний.
По словам Разумкова, одно из них инициирует группа «За майбутне», а другое — фракция «Слуга народа».
Согласно регламенту Верховной Рады для проведения внеочередного пленарного заседания необходимо собрать 150 подписей народных депутатов.
Разумков отметил, что на заседании согласительного совета шла речь о том, что если Верховная Рада на этой неделе будет работать в пленарном режиме, то в зале заседаний надо будет проводить кварцевание.
«Поэтому мы немного увеличим перерыв с 12.00 до 13.00 (обычно перерыв с 12.00 до 12.30 — Ред.) для кварцевания, для которого необходим один час. Если у нас будут внеочередные заседания, мы должны будем после пленарного заседания делать перерыв на час для кварцевания», — отметил спикер.
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