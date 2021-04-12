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Украина уже сейчас могла бы ежемесячно производить 600-700 тысяч доз вакцины, о которой договорился Медведчук, - журналист о рекордной смертности от ковида

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Украина уже сейчас могла бы ежемесячно производить 600-700 тысяч доз вакцины, о которой договорился Медведчук, - журналист о рекордной смертности от ковида

Для эффективной борьбы против коронавируса недостаточно одного только локдауна. Но власть во главе с Зеленским провалила такие направления как вакцинация и подготовка медицинской инфраструктуры и персонала. Так журналист Галина Акимова прокомментировала результаты исследования Интернет-ресурса Worldometers, согласно которому Украина 6 апреля заняла первое место в Европе и четвертое в мире по смертности от коронавируса.

«6 апреля Украина громко прозвучала в СМИ. Наша страна поставила очень печальный антирекорд, став первой в Европе и четвертой на Земле по количеству умерших от COVID-19. 6 апреля от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 430 жителей Украины. Именно такую статистику приводит сайт Worldometers, аккумулирующий всю мировую статистику», — написала журналист.

При этом Акимова пояснила, что для эффективной борьбы с эпидемией коронавируса требуется комплекс мер — карантин, прививки и медицина.

«Один карантин, как видим, проблему не решает. На данный момент действует уже третий по счету карантин / локдаун, но он помогает только на время затормозить распространение COVID-19», — пояснила она.

Однако украинская власть во главе с Зеленским, подчеркнула Акимова, провалила вакцинацию украинцев от COVID-19, хотя оппозиционный политик Виктор Медведчук еще полгода назад договорился о производстве «Спутника V» в Украине.

«Что касается вакцинации, кампания началась только 24 февраля — позже всех в Европе — и на данный момент по одной дозе получили 377 048, всего 5 человек — по две прививки. При этом украинская власть закупила вакцину, к качеству которой есть вопросы — это индийский дженерик Covishield и китайская CoronaVax. При этом от российского „Спутник V“ власть во главе с Зеленским отказалась по указанию временной поверенной США Кристины Квин, хотя глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук без малого полгода назад договорился на уровне Путина о покупке этой вакцины», — отметила журналист.

Вместе с тем, Акимова указала на то, что Украина стала первой страной, которая получила возможность начать производство своей вакцины «Спутник V» по российской лицензии.

«При этом Украина была первой страной, которая благодаря усилиям Виктора Медведчука получила возможность запустить у себя производство „Спутника V“. С учетом необходимого срока в 5-6 месяцев на запуск линии, уже сегодня мы могли бы получить первую партию украинской вакцины „Спутник V“ объемом 600-700 тысяч доз, произведенной по лицензии Центра им. Гамалеи», — привела расчеты журналист.

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Также Акимова оценила ситуацию в сфере медицины как плачевную из-за нехватки койко-мест и массового увольнения медиков.

«Во-первых, власть не использовала прошедший год для того, чтобы подготовить койко-места. Во-вторых, происходит катастрофический отток медиков из отрасли. Центр имени Разумкова в своем ежегодном отчете „Украина 2020-2021: неоправданные ожидания, неожиданные вызовы“ утверждает, что с 2020 года, т. е. с начала пандемии, из Украины уехали более 66 000 медиков. Кроме того, уволились более 5000 специализированных врачей и 34 000 медицинского персонала», — констатировала Акимова.

«Понятно, что ситуацию можно было смягчить, но для этого нужно было действовать раньше, двигаясь по трем направлениям — политика карантинов, вакцинация и подготовка медицинской инфраструктуры / персонала», — заключила журналист Галина Акимова.

Виктор Медведчук, вакцинация, Спутник V
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