В Кремле собираются «заботиться» о русскоязычных в ДНР и ЛНР

Россия считает важным заботиться о русскоговорящих людях во всем мире, особенно в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, отношение к ним особенное, потому что их, якобы, отвергло собственное государство.

"Россия в целом считает важным заботиться об интересах русскоговорящих людей во всем мире. А что касается русскоязычных людей, граждан, которые проживают в двух самопровозглашенных республиках — особенно, потому что именно они отвергнуты своим собственным государством«,— сказал Песков во время пресс-колла.

На прошлой неделе «глава» непризнанной ДНР Денис Пушилин заявил о готовности украинской стороны к активным боевым действиям в Донбассе. Главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак назвал сообщения о подготовке наступления на Донбасс дезинформацией. Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель подтвердила его слова.