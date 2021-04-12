Британский премьер Джонсон сдаст свой дом в аренду

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сдаст в аренду свой дом в графстве Оксфордшир недалеко от Лондона за 4250 фунтов в месяц, сообщило издание Times.

Согласно описанию, которое разместило агентство по недвижимости, в доме с четырьмя комнатами и маленькой кухней (общая площадь дома не указывается) есть камин, теннисный корт и бассейн с подогревом. Также имеется пристройка в виде зимнего сада. Агенты отмечают, что новым жильцам будет необходимо привезти свою мебель, так как дом не меблирован.

Согласно Times, Джонсон купил этот коттедж в 2003 году за 690 тысяч фунтов. Сейчас же его стоимость оценивается в 1,2 миллиона фунтов.

С июля 2019 года Джонсон и его невеста Кэрри Саймондс живут в четырехкомнатной резиденции с обновленным ремонтом на Даунинг-стрит. Как предполагает издание, семья премьера не может жить в доме в Оксфордшире, так как, согласно протоколам безопасности, в качестве загородной резиденции они могут использовать только Чекерс.

Как пишет Times, Джонсон не первый британский премьер, который сдает в аренду свое жилье: до него Дэвид Кэмерон сдавал свой семейный дом за 6 тысяч фунтов, а Тереза Мэй получала ежемесячно 10 тысяч фунтов как арендодатель.