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Foreign Policy: Теории заговора уже несколько лет наводняют эфир и социальные сети в Украине

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Foreign Policy: Теории заговора уже несколько лет наводняют эфир и социальные сети в Украине

Одно из крупнейших изданий США Foreign Policy считает, что борьба Президента Украины с Виктором Медведчуком и оппозицией имеет сходство с американским конспирологическим движением QAnon.

«Тезисы QAnon появляются не только в Соединенных Штатах. Эти теории заговора, вот уже несколько лет наводняют эфир и социальные сети в Украине. Их интенсивность и накал в последние месяцы возросли», – пишут в издании.

По мнению Foreign Policy, украинская версия QAnon «обладает многими характеристиками американского оригинала», включая использование тщательно продуманных теорий заговора, однако ее фундаментальным отличием является то, что «украинский эквивалент возник не спонтанно», а был создан специалистами по политической дезинформации, и его создатели «прошли по коридорам власти как столпы украинского истеблишмента».

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После тщательной подготовки почвы Президент Владимир Зеленский якобы объявил войну украинским олигархам. Ее началом, по мнению американского издания, можно считать закрытие трех оппозиционных телеканалов: «112 Украина», ZIK и NewsOne. Затем Президент «усилил свои репрессии», наложив санкции на председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука.

«26 марта украинская прокуратура пошла еще дальше, предъявив обвинения в государственной измене трем соратникам Медведчука, – говорится в публикации. – Медведчук и его партнеры начали судебные обжалования действий украинского правительства. Но с учетом темпов работы украинских судов такой процесс может занять годы».

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что незаконное введение санкций по отношению к оппозиционным телеканалам и политикам является произволом власти, и все попытки обосновать это решение Законом Украины «О санкциях» несостоятельны.

Виктор Медведчук, Владимир Зеленский, QAnon
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