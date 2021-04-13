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В Украине снова начало расти число новых COVID-случаев

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В Украине снова начало расти число новых COVID-случаев

В Украине за минувшие сутки обнаружили 11 680 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве, Харьковской и Львовской областях.

Об этом свидетельствуют данные СНБО.

За вчера умерли от вируса 457 человек и 14 019 пациентов выздоровели.

При этом Киеве вчера обнаружили резкий рост COVID-случаев — за сутки подтвердили 1503 заражения. В Харьковской области — 904, во Львовской области — 838.

Днем ранее, 12 апреля сообщалось о 7 856 новых случаях инфицирования COVID-19, 11 апреля было зафиксировано 12 112 новых случаев инфицирования COVID-19, 10 апреля сообщалось о 17 463 новых случаях, 9 апреля о 19 676 новых случаях инфицирования COVID-19.

За все время пандемии в Украине обнаружили 1 872 785 заражений, 37 758 смертей от вируса и 1 430 234 выздоровления.

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По данным министра здравоохранения Украины Максима Степанова, за минувшие сутки госпитализировали еще 2334 человека, а также сделали 83 975 тестов на коронавирус (в частности методом ПЦР — 38 684, методом ИФА — 19 284, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 26 007). За все время пандемии в Украине сделали 8 716 400 ПЦР-тестов.

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