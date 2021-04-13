Украинские и европейские правозащитники подчеркивают незаконность санкций Зеленского, – Deutsche Welle

Юристы и правозащитники подвергли жесткой критике санкционную кампанию Владимира Зеленского, в частности, они видят в этих действиях признаки узурпации власти. Об этом говорится в аналитическом материале крупнейшей немецкой медиакомпании Deutsche Welle.
В публикации отмечается, что пятницы последних нескольких месяцев превратились в Украине в «день санкций». А после введения в действие очередных ограничительных мер, ряд правозащитников и юридических экспертов выступили с жесткой критикой действий Президента и СНБО.
«В заявлении, подписанном в частности директором Харьковской правозащитной группы Евгением Захаровым, исполнительным директором Регионального центра прав человека Анастасией Мартыновской, исполнительным директором Украинского Хельсинского союза по правам человека Александром Павличенко и исполнительным директором Украинского института по правам человека Евгением Нецветаевым, отмечается, что действия Зеленского являются не санкциями в их международно-правовом смысле, а директивным управлением государством», — пишет Deutsche Welle.
Также отмечается, что с позицией правозащитников согласилась руководитель исследовательской группы Восточной Европы и Евразии берлинского Фонда «Наука и политика» (SWP) Сьюзан Стюарт.
«По ее словам, проблемы украинской судебной системы, наоборот, делают еще более важным то, чтобы другие ветви власти — особенно Президент и остальные чиновники — действовали в соответствии с принципами правового государства. При этом, по наблюдениям Стюарт, Офис Президента склонен к принятию ситуативных решений, не имеющих прочной правовой основы и не соответствующих ни одной стратегии. Также она уверена, что поводом для беспокойства является растущая роль Совета национальной безопасности и обороны Украины», — цитирует Deutsche Welle Сьюзан Стюарт.
Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что незаконное введение санкций по отношению к оппозиционным телеканалам и политикам является произволом власти, и все попытки обосновать это решение Законом Украины «О санкциях» несостоятельны.
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