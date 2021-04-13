Postimees: Эстония опасается за свою безопасность из-за скопления военной техники на границах Украины

Анализируя причины обострения конфликта на Востоке Украины, крупнейшая эстонская общественно-политическая газета Postimees подчеркивает, что в Эстонии опасаются последствий стягивания военной техники на границах Украины.
Издание отмечает, что разрушительные последствия эскалации военных действий на Донбассе, а также развертывания войск вдоль украинской границы, которое может перерасти в полномасштабную войну, коснуться не только Украины, а и ближайших «соседей». При этом причиной обострения украинского конфликта, по мнению Postimees, являются недавние действия Зеленского, направленные против оппозиции.
«Причиной могут быть политические решения, принятые Президентом Украины Владимиром Зеленским в последние месяцы», — пишет эстонская газета, уточняя, что речь идет о закрытии трех оппозиционных телеканалов («112 Украина», NewsOne, ZIK) и введении санкций в отношении политического оппонента Владимира Зеленского председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, популярность которого в последнее время значительно выросла.
«Один из способов замедлить это развитие — разжечь замороженный конфликт на Востоке Украины или даже создать новые горячие точки», — предполагает издание.
Также, по мнению эстонской газеты, вероятность полномасштабной войны возрастет, «особенно если западные страны во главе с США будут готовы решительно поддержать Украину».
В публикации отмечается, что происходящее на границах Украины, «не является хорошим решением для Эстонии, и мы должны учитывать это при обеспечении нашей безопасности», — подытожили в Postimees.
Ранее народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что мирное урегулирование конфликта на Донбассе зависит полностью от политической воли Владимира Зеленского.
«Для того чтобы не было обострений, для того чтобы избежать их сегодня и в будущем, необходимо выполнение Минских соглашений, которые, в ходе разговора между Путиным, Макроном и Меркель были признаны безальтернативными», — подчеркнул парламентарий.
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