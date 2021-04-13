В РФ анонсировали старт производства своей вакцины в Сербии, Иране и Италии

Производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в скором времени начнется в Сербии и Иране, а в ближайшие месяцы — на одном из заводов компании Adienne Pharma & Biotech в Италии, сообщил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«Российская вакцина уже производится в Беларуси, Казахстане, совсем скоро начнется производство в Сербии, Иране. Таким образом, мы заключаем партнерство с самыми разными странами и компаниями. Мы также ожидаем, что производство вакцины начнется на итальянском заводе компании Adienne Pharma & Biotech в течение нескольких месяцев», — сказал он.
Ранее там заявляли, что РФПИ заключил ряд соглашений, обеспечивающих производство вакцины на 20 площадках в более чем 10 странах, включая Индию, Бразилию, Южную Корею, Китай, Сербию, Италию, Беларусь и Казахстан.
Российская вакцина «Спутник V» уже зарегистрирована регуляторами 60 стран. Более 30 стран уже начали вакцинацию «Спутником V».
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