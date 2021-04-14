Завтра может состояться очередное заседание СНБО

В четверг, 15 апреля, состоится очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Повестка дня заседания пока неизвестна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на свой источник.
Отметим, что заседания Совета нацбезопасности и обороны проходят почти каждую неделю. На прошлых заседаниях, в частности, принимали решения о введении санкций против телеканалов, народного депутата Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также о возвращении государству предприятия «Мотор Сич».
2 апреля в Офисе президента состоялось последнее заседание СНБО, после которого президент Владимир Зеленский выпустил видеообращение. Заседание СНБО, в частности, было посвящено борьбе с контрабандой в Украине.
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