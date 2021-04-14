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Американские эксперты и чиновники предупреждают, что Вашингтон «кинет» Украину в случае столкновения с Россией, - Джангиров

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Американские эксперты и чиновники предупреждают, что Вашингтон «кинет» Украину в случае столкновения с Россией, - Джангиров

Ряд экспертов из США прямо предупреждают руководство Украины, что военное обострение на Донбассе может плачевно закончиться для Киева, а Вашингтон и не подумает прийти на помощь. Мнение авторитетных экспертов коррелирует с позицией главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом пишет эксперт-международник Дмитрий Джангиров.

Он аргументирует, что ряд авторитетных американских экспертов, начиная с нынешнего руководителя ЦРУ, предупреждают официальный Киев, что Вашингтон не придет на выручку.

«Напомню, нынешний шеф ЦРУ Уильям Бёрнс в своей книге „Невидимая сила“, вспоминая ситуацию в Грузии накануне „Войны 08.08.08“, прямо пишет, что ряд представителей Белого дома прямо побуждали грузинского президента Михаила Саакашвили начать войну в Южной Осетии», — подчеркивает эксперт.

«Явное deja vu испытывает весьма авторитетный аналитик консервативного лагеря — старший научный сотрудник Института Катона Тед Карпентер, и этим беспокойством он поделился в статье на сайте The National Interes в материале «Политика Байдена на Украине: повтор того, что Джордж Буш сделал в Грузии?» Автор прямо указывает, что «у партнеров Вашингтона не должно возникать впечатление, что он дал им карт-бланш на начало войны, а если боевые действия пойдут не так, как надо, американские войска придут на выручку», — уточняет Джангиров.

«Автор считает, что «параллели между сегодняшним подстрекательством Украины со стороны Вашингтона и грубыми промахами Буша в отношении Грузии внушают страх и тревогу» и предупреждает, что «вероятен повтор грузинского сценария, когда Украина, подталкиваемая Вашингтоном к конфронтации с Россией, возомнит, что поддержка США ей гарантирована, и потерпит сокрушительное и унизительное военное поражение. А американские руководители, несмотря на всю свою риторику и позирование, благоразумно воздержатся от вступления в войну», — отмечает эксперт.

Джангиров приводит мнение Карпентера о том, что в этой ситуации «США будут выглядеть как никчемное и безответственное государство».

«Вполне естественно, что для американского аналитика статус США как Великой Державы намного важнее проблем Украины, но и нашим „власть имущим“ неплохо бы подумать, что не стоит выставлять своего главного декларируемого союзника „никчемным и безответственным государством“. Как мы помним, после „Войны 08.08.08“ Саакашвили не только резко потерял статус „любимчика Вашингтона“, но и оппоненты Михо получили из-за океана карт-бланш на смену власти в Грузии», — напоминает он.

«Настоящий полковник» (в отставке) Дуглас Макгрегор — обладатель боевых орденов и экс-советник министра обороны в администрации Дональда Трампа — еще более прямолинеен и категоричен: «Обещание Байдена-Харрис поддержать план украинского правительства по отвоеванию своих территорий, включая Луганск, Донецк или Крым, практически настолько же пустое, как и обещание британского правительства помочь полякам в случае нападения Германии на Польшу, данное в 1939 году», — констатирует эксперт.

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В связи с этим Джангиров приходит к выводу, что позиция Виктора Медведчука о том, что попытка силового захвата Донбасса — это самоубийство, коррелирует с мнением авторитетных экспертов из США.

«Важно отметить, что позиция авторитетных экспертов из США звучит в унисон с мнением лидера украинской «партии мира» Виктора Медведчука, который прямо назвал попытку силового захвата Донбасса «чистой воды самоубийством». Глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук заявил: «Я бы в кошмарном сне не хотел бы рассматривать попытку захвата Донбасса. Я думаю, что это чистой воды самоубийство, если кто-то предпримет такие шаги с позиции власти, потому что это бесперспективно», — приводит слова политика эксперт-международник.

«И точка зрения Виктора Медведчука вполне коррелирует с мнением авторитетных экспертов из США, предостерегающих Киев от военной эскалации на Донбассе и предупреждающих, что Вашингтон и не подумает прийти на помощь. Тем более что квинтэссенция позиции американских экспертов может быть описана одной фразой, которую более 100 лет назад сформулировал бессмертный Михаил Булгаков: «Если тебе говорят, что союзники придут на помощь — не верь. Союзники — сволочи!» — заключает эксперт-международник Дмитрий Джангиров.

США, Виктор Медведчук, Дмитрий Джангиров, отношения с Россией
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Среда, 14 апреля 2021
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