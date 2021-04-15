В Украине за сутки более 16 000 новых заражений коронавирусом

В Украине за вчера обнаружили 16 427 новых заражений коронавирусом. Больше всего новых случаев в Киеве, Харьковской и Хмельницкой областях.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
За сутки госпитализировали 4229 человек; умерли 433 человека и выздоровели 11 148 пациентов.
Днем ранее, 14 апреля было зафиксировано 14 553 новых случая инфицирования COVID-19, 13 апреля сообщалось про 11 680 новых случаев коронавирусной болезни, 12 апреля министр сообщал о 7 856 новых случаев инфицирования COVID-19, 11 апреля было зафиксировано 12 112 новых случаев инфицирования COVID-19.
За вчера сделали 119 615 тестов на коронавирус (в частности, методом ПЦР — 51 344, методом ИФА — 20 017, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 48 254).
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1625), Харьковской (1168), Хмельницкой (1088), Запорожской (1015) и Днепропетровской (1005) областях.
За сутки 14 апреля 2021 года в Украине привито 15 744 человека, 419 295 человек привито с начала прививочной кампании.
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